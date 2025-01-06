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РФ атакувала Україну ракетами та 128-ма БпЛА: скільки цілей збила ППО

Руслана Заклінська
6 січня 2025, 10:34
236
Внаслідок російської атаки пошкоджено будівлі в Чернігівській, Сумській, Черкаській, Полтавській і Київській областях, повідомили Повітряні сили України.
РФ атакувала Україну ракетами та 128-ма БпЛА: скільки цілей збила ППО
РФ запустила по Україні 128 БпЛА та ракети / Колаж: Главред, фото: Військова частина 3017 Національної гвардії України, ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Росіяни запустили дві ракети Х-59 і 128 дронів по Україні
  • ППО збила 2 ракети і 79 БпЛА, ще 49 дронів локаційно втрачено
  • Внаслідок падіння уламків дронів у кількох областях є пошкодження

У ніч на 6 січня РФ атакувала Україну ракетами, 128-ма ударними БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками-імітаторами. Сили ППО збили 79 ворожих дронів. Про це повідомили Повітряні сили України.

За даними військових, російські окупанти запустили по Україні дві керовані авіаційні ракети Х-59, які випустили із південного напрямку. Крім того, ворожі війська задіяли 128 "Шахедів" та інших дронів-імітаторів. Їх росіяни запустили з Брянська, Міллерова, Орла, Курська та Приморсько-Ахтарська.

відео дня

Українське небо охороняли сили авіації, зенітно-ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ), мобільні вогневі групи Повітряних Сил і Сил оборони України.

"Станом на 09.00 підтверджено збиття двох керованих авіаційних ракет Х-59 та 79 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Миколаївській, Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Дніпропетровській, Житомирській, Кіровоградській та Вінницькій областях", - йдеться у повідомленні.

Повітряні сили також додали, що ще 49 російських безпілотників-імітаторів локаційно втрачено. Влучань ракет та дронів не зафіксовано.

Проте через падіння збитих ворожих дронів у Чернігівській, Сумській, Черкаській, Полтавській та Київській областях пошкоджено будівлі підприємств, установ і приватних будинків. Попередньо — жертв і постраждалих немає.

РФ атакувала Україну ракетами та 128-ма БпЛА: скільки цілей збила ППО
Звіт Повітряних сил / Фото: Повітряні сили України

За словами начальника Черкаської ОВА Ігора Табурця, внаслідок падіння уламків російських БпЛА є пошкодження в кількох населених пунктах. На Звенигородщині пошкоджено вікна у двох приватних житлових будинках. А в Черкаському районі понівечено покрівлю складу, де зберігалось зерно.

"На щастя, минулось без потерпілих. Це найголовніше", - додав він.

Наслідки атаки в Київській області

Тимчасовий виконувач обов'язків голови Київської ОВА Микола Калашник повідомив, що цієї ночі тривога в області тривала майже 5 годин. Сили ППО знищили усі ворожі цілі.

"Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено", - розповів він.

Очільник ОВА додав, що внаслідок падіння уламків ворожих БпЛА в одному з населених пунктів пошкоджено 2 приватні будинки та автомобіль. За його словами, пошкодження будівель незначні.

"Також уламками була пошкоджена лінія контактної мережі залізниці. Рух поїздів цією дільницею вже відновлено.Оперативні групи продовжують роботу з фіксації та ліквідації наслідків нічної атаки", - зазначив Калашник.

Атаки РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, у ніч на 4 січня Росія запустила 81 безпілотник по Україні. ЗСУ вдалося збити 34 ворожі дрони, ще 47 локаційно втрачені.

Також у ніч на 3 січня російська армія атакувала Київ та область ударними дронами. На Броварщині від уламків дрона загинув водій вантажівки, на Білоцерківщині пошкоджено 4 будинки та господарську споруду, троє людей постраждали. На Фастівщині через уламки травмувалася молода жінка.

Як повідомляв Главред, 3 січня Росія завдала потрійного ракетного удару по Чернігову, внаслідок чого загинув доцент Чернігівського обласного інституту післядипломної освіти Олексій Гальонка.

Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус розповів, що ворог завдав ракетного удару по житловій забудові Чернігова. Зафіксовано значні руйнування кількох будинків.

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Повітряні сили Збройних сил України

Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

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