Стрімке просування вглиб РФ: ЗСУ здійснили ривок на Курщині - аналітик

Українським військовим, найімовірніше, вдалося просунутися більш як на 2 кілометри у Курській області.

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Перший день другої хвилі штурмових дій ЗСУ на Курщині оцінюють, як успішний / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, x.com/DefMon3

Що повідомив аналітик:

ЗСУ просунулися на 2,7 кілометра на Курщині

За одну добу українські військові пройшли два населені пункти

У неділю, 5 січня, українські військові розпочали нову хвилю штурмів у Курській області країни-агресорки Росії. Це не на жарт схвилювало окупаційні війська РФ і, як з'ясувалося, не дарма.

OSINT-аналітик Def Mon у соцмережі X опублікував карту з просуванням ЗСУ вглиб Курщини, згідно з якою українським військовим за один день найімовірніше вдалося штурмувати противника на відстань у 2,7 кілометра.

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Геолокаційні кадри підтверджують, що просування ЗСУ зафіксовано в районі хутора Бердін та селища Новосотницький, там велися бойові дії і в результаті українські військові вийшли аж до південної частини Бердіна та до дороги, що з'єднує ці населені пункти.

При цьому аналітик наголосив, що наразі невідомо, чи вдалося ЗСУ утримати зайняті позиції. А командування українських військ ніяк офіційно не коментує інформацію про просування на Курщині.

Ситуація в Курській області - останні новини

Раніше Главред писав, що військовий експерт Павло Нарожний припустив - мета відновлення штурмових дій Сил оборони на Курщині полягає в проведенні відволікаючих та сковуючих маневрів, щоб змусити ворога переміщати свої війська з інших ділянок фронту для того, щоб відбивати наступ на території РФ.

Напередодні аналітики ISW повідомляли, що українські сили провели кілька хвиль механізованих атак чисельністю до батальйону з використанням бронетехніки. Геолокаційні дані вказують на просування ЗСУ у полях на південь і південний захід від Бердіна, а також захисники увійшли у південну частину населеного пункту.

Нагадаємо, голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко заявив, що стратегічного задуму операції в Курській області не знає абсолютно ніхто, крім командування Сил оборони, однак вона є надзвичайно важливою.

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Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області? Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії. Українські військові 6 серпня 2024 року перетнули українсько-російський кордон і почали бойові дії в Курській області. У рамках операції було встановлено контроль над понад 82 населеними пунктами. Прорив углиб російської території становив понад 35 кілометрів. Пізніше російські війська відновили контроль над частиною втрачених районів на Курщині. Цілі ЗСУ - відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру. Бої тривають.

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