Україна провела переговори з РФ в Білорусі: про що йшлось

Під час зустрічі обговорювались питання утримання військовополонених та повернення цивільних осіб та возз'єднання сімей, зазначив Лубінець.

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Зустріч відбулась 30 грудня на території Білорусі / Колаж Главред, фото: Дмитро Лубінець/Telegram, скріншот із відео

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Уповноважений Верховної Ради України з прав людини провів зустріч із представниками РФ

Сторони обговорили покращення умов для полонених та повернення цивільних

Вчора, 30 грудня уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець провів переговори на території Білорусі із російською уповноваженою з прав людини Тетяною Москальковою. Про це він повідомив у своєму Telegram.

Він зазначив, що під час спілкування сторони обговорили умови утримання військовополонених з обох сторін, яких вдалося повернути в рамках обміну напередодні. Особливу увагу приділили питанням умов утримання, доступу до медичної допомоги та відвідування місць утримання представниками МКЧХ.

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"Окрім того, при взаємодії вкотре торкнулися питань взаємних відвідувань військовополонених з обох сторін для покращення умов утримання та створення Росією змішаних медичних комісій для репатріації важкопоранених та важкохворих", - зазначив він.

Лубінець додав, що під час діалогу між українською та російською сторонами також порушувалися теми повернення цивільних осіб, возз’єднання сімей і подальшої реалізації гуманітарних ініціатив.

"Для України важливо, щоб Женевські конвенції були у пріоритеті і права людини були дотримані. Тому наголошую на цьому під час кожної зустрічі! Працюємо далі для повернення всіх українців додому!", - резюмував він.

Обмін військовополонених - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 30 грудня між Україною та Росією відбувся масштабний обмін полоненими. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що додому повернулися 189 українських військових.

Цей обмін став одним із найбільших, а в соціальних мережах поширилися зворушливі відео, де українські захисники радіють поверненню. Багато з них перебували в російському полоні понад два роки.

Раніше, 7 грудня, омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що до кінця року можливі позитивні новини про звільнення українців із полону, хоча Росія завжди може зірвати домовленості.

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Хто такий Дмитро Лубінець Дмитро́ Вале́рійович Лубіне́ць (народився 4 липня 1981, Волноваха, Донецька область) — український юрист та політик. У 2010-2014 роках був депутатом Волноваської міської ради VI скликання. Член Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи. 1 липня 2022 року Верховна Рада призначила Лубінця Уповноваженим (омбудсменом) ВРУ з прав людини. Це рішення підтримали 250 депутатів, пише Вікіпедія.

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