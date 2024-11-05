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"На ЗАЕС назріває щось жахливе": аналітикиня поділилась тривожним прогнозом

Маріна Фурман
5 листопада 2024, 12:02
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На Запорізькій АЕС було щонайменше 150 зареєстрованих випадків значних порушень правил безпеки.
ЗАЭС
Ситуація на Запорізький АЕС / Колаж: Главред, фото УНІАН

Ключові тези

  • Окупанти мають залишити ЗАЕС
  • На станції було зареєстровано 150 випадків порушення безпеки
  • Місія МАГАТЕ через недосконалість перекладу пропускає важливі повідомлення зі станції

Союзники України мають докласти максимум зусиль, щоб деокупувати Запорізьку АЕС або щонайменше домогтись, щоб російські окупанти полишили станцію. Про це повідомила аналітикиня з питань енергетичної безпеки американського дослідницького центру Atlantic Council Ольга Хакова в інтерв'ю Голосу Америки.

За її словами, союзники мають натиснути на Путіна, щоб той вивів війська зі станції "задля безпеки українців та європейців".

відео дня

"Не питання, чи це станеться, а питання коли станеться серйозний інцидент на цій станції, поки росіяни її незаконно окупують", - каже аналітикиня про загрозу аварії на АЕС.

Хакова наголошує, було щонайменше 150 зареєстрованих випадків значних порушень правил безпеки.

"Будь-хто у сфері безпеки скаже, що цей рівень порушень призводить до інцидентів. Це як дивитись уповільнене відео того, як щось жахливе назріває", - додає експертка.

'На ЗАЕС назріває щось жахливе': аналітикиня поділилась тривожним прогнозом
Запорізька АЕС / Інфографіка: Главред

Коментуючи роботу місії МАГАТЕ, яка наразі перебуває на станції, Хакова зазначила, що "в цій місії беруть участь численні висококваліфіковані та надзвичайно розумні фахівці, а також відважні люди, які зараз виконують свою роботу на місці".

Однак, за її словами, деякі важливі повідомлення губляться в перекладі від експертів на місці, які справді знають і всі розуміють ризики перебування окупантів на станції.

"Вони (окупанти - ред.) не дбають добре про цю станцію, бо не надають пріоритету безпеці. Ніхто не виграє, якщо станеться інцидент", - наголосила Ольга Хакова.

Що відомо про Ольгу Хакову?

Ольга Хакова — аналітикиня з питань енергетичної безпеки, яка працює в американському дослідницькому центрі Atlantic Council. Вона спеціалізується на питаннях енергетичної політики, енергетичної безпеки та геополітики.

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Як писав раніше Главред, внаслідок російської атаки на магістральну підстанцію знеструмлено одну з ліній живлення окупованої Запорізької АЕС. Станція знову опинилася на межі блекауту.

Нещодавно пресслужба МАГАТЕ повідомляла, що ситуація з ядерною безпекою залишалася нестабільною: одна команда шукала укриття через присутність безпілотників у цьому районі, інша команда чула зенітний вогонь і потужний вибух під час повітряної тривоги, а третя команда відвідувала місце ймовірної атаки безпілотника.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що ризик ядерного інциденту на Запорізькій атомній електростанції залишається високим, це може стати найбільшим джерелом радіації у Європі і навіть світі.

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війна в Україні МАГАТЭ російські війська Запорізька АЕС
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