Росіяни оголосили про захоплення Курахового: в ЗСУ зробили різку заяву

Російське Міноборони суттєво поквапилось із заявою про повну окупацію Курахового на Донеччині, тривають важкі міські бої, зазначили в ОСУВ "Хортиця".

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В ЗСУ зробили різку заяву щодо "захоплення Курахового" / Колаж Главред, фото: deepstatemap, 241 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ

Коротко:

В Кураховому тривають вуличні бої

Інформація Міноборони РФ про повну окупацію міста наразі не відповідає дійсності

У Кураховому вже кілька тижнів тривають запеклі міські бої, і значна частина міста залишається зруйнованою. Про це заявив речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов для "Суспільне Донбас", коментуючи заяву російського Міністерства оборони про нібито повну окупацію населеного пункту.

"Аналізувати площу міста за відсотками під час боїв неможливо. Можу, втім, відзначити, що станом на цей ранок, в його межах йшли бої, так що із заявами про захоплення міста противник явно поквапився", - зазначив він. відео дня

Зранку 6 січня Міноборони РФ повідомило у Telegram, що їхні війська начебто повністю взяли під контроль Курахове. Водночас співзасновник аналітичного проєкту "Deep State" Руслан Микула зазначив, що станом на ранок такої інформації не було.

За його словами, станом на вечір попереднього дня позиції Сил оборони все ще залишалися щонайменше в західній і північній частині ТЕС, і наразі немає підтверджень щодо їхньої втрати.

"Тому цю інформацію не можемо підтвердити", — сказав Микула.

Що відомо про Курахове / Інфографіка: Главред

Бої за Курахове - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські війська увійшли до міської забудови Курахового, але Сили оборони України продовжують знищувати штурмові групи противника. Про це повідомляє офіційний канал оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".

Військовий кореспондент Богдан Мірошников зазначив, що в Кураховому Донецької області тривають бої за залишки приватного сектора поблизу Курахівської ТЕС.

Аналітики DeepState повідомили, що 28 грудня російські війська просунулися на кількох напрямках. Зокрема, на Курахівському напрямку противник досяг успіхів біля населених пунктів Шевченко, Янтарного, Розливу та в самому Кураховому. Крім того, зафіксовано просування ворога біля Рівнополя (Времівський напрямок) та в Торецьку. При цьому аналітики спростовують інформацію про повне захоплення Курахового російськими військами.

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Де знаходиться Курахове Місто Курахове розташоване за 18 кілометрів від зруйнованої росіянами Мар'їнки. Російська армія обстрілює громаду майже щодня. Попри щоденну і обов'язкову евакуацію в Курахівській громаді станом на липень 2023 року проживало 18 тисяч людей.

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