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"Тоді РФ відступить": для завершення війни мають спрацювати 3 фактори – Огризко

Альона Вороніна
30 грудня 2024, 10:22
395
Якщо бодай три потрібних фактори об’єднаються, тоді Росія щонайменше відступить і почне "победоносный путь" до свого розпаду.
ВСУ, Огрызко
Для завершення війни мають спрацювати 3 фактори, зазначає Огризко/ колаж: Главред, фото: УНІАН, 38 окрема бригада морської піхоти

Основні тези Огризка:

  • Щоб РФ відступила, повинні об’єднатися принаймні 3 потрібних фактори
  • Якщо ці фактори спрацюють, РФ відступить і почне шлях до свого розпаду

Якщо спрацюють кілька важливих факторів, то країна-агресорка Росія може відступити й припинити війну проти України, після чого почнеться шлях до розпаду РФ.

До таких факторів належать, зокрема, підтримка України з боку інших держав, ефективність ЗСУ, посилення економічних санкцій проти Росії тощо. Таку думку висловив дипломат, керівник Центру досліджень Росії, екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко в інтерв’ю Главреду.

"Якщо всі ті фактори, про які ми говорили вище, спрацюють: якщо буде підтримка, якщо ЗСУ покажуть свою ефективність, якщо економічні санкції проти Росії будуть посилені і дадуть свій результат, у Путіна не буде можливостей продовжувати війну. І тоді він "включить задню". На тому вся історія війни закінчиться. Він скаже, що переміг, що він – великий полководець і мудрець, і росіяни схвально відреагують навіть попри 700 тисяч загиблих співвітчизників", – зазначив Огризко.

За його словами, така комбінація факторів дасть нам можливість сказати, буде війна тривати чи ні.

"Якщо вони не спрацюють, війна триватиме. Наша мета полягає в тому, щоб бодай три фактори об’єдналися, оскільки тоді Росія щонайменше відступить і почне "победоносный путь" до свого розпаду", – наголосив дипломат.

Дивіться відео інтерв'ю з Володимиром Огризком, в якому він поділився прогнозами на 2025 рік щодо поадльшого перебігу війни і міжнароднї підтримки України:

Війна в Україні – останні новини

Раніше Главред повідомляв, що війська РФ підійшли до траси Покровськ-Дніпро і намагаються обійти три міста. Диверсійно-розвідувальні групи окупантів уже заходять у Покровськ.

Також раніше у Forbes повідомили, що розбиту бригаду зняли з фронту – ЗСУ розгромили "еліту" морпіхів РФ. Росіяни зазнають великих втрат через українські міни, безпілотники та артилерійські удари.

Нагадаємо, екскомандувач об'єднаних сил ЗСУ генерал Сергій Наєв сказав, на скільки років війни вистачить солдатів у Росії. Зараз командування РФ змушене знімати зі зберігання техніку, яка була на складах.

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Хто такий Володимир Огризко

Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України з грудня 2007 до березня 2009, надзвичайний і повноважний посол України (1996).

У Міністерстві закордонних справ (спочатку УРСР, потім – незалежної України) – з 1978 року. Перша посада Огризка у зовнішньополітичному відомстві - аташе відділу печатки, яку він отримав відразу після закінчення Київського державного університету ім.Т.Шевченка .

1992 року Огризку присвоєно ранг надзвичайного та повноважного посла України. З 1992 по 1996 р. він служив радником, радником-посланником посольств України у ФРН та Австрії. Наступні три роки керував Управлінням зовнішньої політики, головним управлінням із питань зовнішньополітичної діяльності Адміністрації президента України.

У 1999-2004 роках - надзвичайний та повноважний посол України в Республіці Австрія та постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні. Ще рік – посол з особливих доручень МЗС України. З лютого 2005-го – перший заступник міністра закордонних справ Бориса Тарасюка.

18 грудня 2007-го призначений на посаду міністра закордонних справ України у коаліційному уряді Юлії Тимошенко. 3 березня 2009 року звільнено Верховною Радою з ініціативи Кабміну.

17 березня 2009-го призначений президентом Ющенком на посаду першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Раїси Богатирьової. Залишив посаду разом із звільненням з посади Ющенка в лютому 2010 року.

У вересні 2010 року Огризко вступив до партії Наша Україна. У липні 2012 року він склав повноваження члена президії та заступника голови політради партії та припинив своє членство у ній.

З вересня 2014 року дипломат керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як "Новое время", "Українська правда".

З 2022 року проректор з міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

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