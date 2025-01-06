Армія РФ просунулася біля шести населених пунктів на Донбасі - Deep State

Окупанти просунулися в Торецьку, Зеленому, Петропавлівці, біля Воздвиженки, Баранівки та Піщаного.

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У DeepState оновили карту бойових дій / Колаж: Главред, фото: deepstatemap, Главред

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У РФ є успіхи на Донбасі

Ворог просунувся біля шести населених пунктів

Російська окупаційна армія просунулася біля шести населених пунктів Донецької області. Про це в ніч на 6 січня повідомили аналітики моніторингового проєкту DeepState.

Зазначається, що окупанти просунулися в Торецьку, Зеленому, Петропавлівці, біля Воздвиженки, Баранівки та Піщаного.

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Ситуація на фронті - останні новини

Російська окупаційна армія просунулася в місті Курахове та ще п'яти населених пунктах Донецької області. Про це в ніч на 2 січня повідомили аналітики проєкту DeepState. Зокрема, в окупантів є просування біля Вовкового, Нескучного, у Новоєлизаветівці, Солоному, Воздвиженці, Кураховому та його південних околицях.

Грудень 2024 року став рекордним місяцем за кількістю ліквідованих на фронті російських окупантів. В останній місяць минулого року армія РФ втратила 50 тисяч своїх військових.

Військовий аналітик, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов прокоментував припущення про те, що до інавгурації Дональда Трампа росіяни нібито зможуть вийти на адміністративні кордони Донецької області.

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Що таке DeepState? DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

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