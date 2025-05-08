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Ратифікація угоди із США та новий Папа Римський: головні новини України (дайджест)

Юрій Берендій
8 травня 2025, 22:04
168
Новини України 8 травня станом на 22:00: ключові події дня, включно з військовою ситуацією, дипломатичними заявами та важливими внутрішніми рішеннями.
Ратифікація угоди із США та новий Папа Римський: головні новини України (дайджест)
Головні новини України станом на 22:00 8 травня / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншоти із відео

Головні новини України станом на 22:00. Добірка Главреда:

Партизани провели диверсію: без зв'язку залишилися військові об'єкти в Підмосков'ї

Партизани руху АТЕШ заявили, що позбавили зв'язку військові об'єкти в Московській області. Вони стверджують, що успішно провели диверсію в населеному пункті Могильці та знищили обладнання трансформаторної підстанції, яка забезпечувала електро- і телекомунікаційну інфраструктуру регіону.

Як пише партизанський рух у Telegram, унаслідок виведення з ладу підстанції виникли перебої зв'язку одразу в низці важливих військових об'єктів РФ.

відео дня

"Головна" валюта може змінитися: у НБУ сказали, чи буде перехід з долара на євро

Голова Національного банку Андрій Пишний заявив, що Україна розглядає можливість відійти від долара США, як валюти основної курсової прив'язки, на користь євро.

Як пише Reuters, Пишний пояснює такий гіпотетичний сценарій кількома факторами, а саме:

потенційний вступ країни до Європейського Союзу;

посилення ролі ЄС у забезпеченні обороноздатності України;

"велика волатильність на світових ринках і ймовірність фрагментації глобальної торгівлі".

Чи отримає Україна ракети Taurus: канцлер Німеччини заінтригував заявою

Київ може покластися на новий уряд Німеччини щодо передачі крилатих ракет Taurus. Про це в ефірі каналу ZDF заявив новий канцлер країни Фрідріх Мерц.

"Президент Зеленський знає, що він може покладатися на мене та на Федеративну Республіку", – сказав Мерц, відповідаючи на запитання про поставки ракет Taurus.

Путін оголосив перемир'я на три дні: стало відомо, чи дотримуються окупанти тиші

Попри обіцянки Кремля припинити вогонь до Дня перемоги 9 травня вже упродовж перших семи хвилин "перемир'я" російська армія кілька разів вдарила реактивними системами залпового вогню по прифронтових районах і лініях бойового зіткнення. Про це повідомив військовий оглядач Богдан Мірошников у своєму Telegram-каналі вночі 8 травня.

ЗСУ провели масштабну операцію: вдалося відкинути ворога подалі від Харкова

Сили оборони України відновили позиції біля селища Липці Харківської області. Про це повідомила команда аналітиків DeepState вранці, 8 травня.

Представник бригади НГУ "Хартія" у Telegram-каналі заявив, що українські бійці змогли відтіснити російських окупантів далі від Харкова та відновити контроль над важливою природною і тактично значущою ділянкою місцевості.

Київ провів переговори з Віткоффом і Келогом про 30-денне перемир'я: що відомо

Україна провела серію онлайн-зустрічей із партнерами США, ЄС, Північної Європи та Балтії щодо 30-денного перемир'я. У переговорах брали участь спецпредставники президента США Стівен Віткофф і Кіт Келлог.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак написав у Telegram, що Україна під час переговорів наголосила на тому, що повне й безумовне припинення вогню має стати першим кроком до справедливого та сталого миру. Водночас пропозиція Кремля щодо так званого "триденного перемир'я" стосувалася лише безпечного проведення параду в Москві та була політичною маніпуляцією.

Чи подорожчають овочі та фрукти в Україні: стало відомо, як зміняться ціни

На полицях українських магазинів уже з’являються перші плоди нового врожаю овочів та фруктів. Ціни на сезонну продукцію будуть поступово знижуватися, але через весняні заморозки може виникнути дефіцит деяких продуктів.

Про те, як можуть змінитися ціни на овочі та фрукти в Україні найближчим часом і що вплине на зміну ціни, розповів аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Максим Гопка у коментарі РБК-Україна.

Насипало два сантиметри снігу і вдарив мороз: де в Україні лютує негода

Погода в травні не перестає дивувати. В Україну повернулася справжня зима. Зокрема, у Карпатах, на горі Піп Іван, вдарив мороз і насипало два сантиметри снігу. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій в у четвер, 8 травня.

Мокрий сніг, заморозки і дощ: українцям назвали дату небезпечної погоди

Погода в Україні у п’ятницю, 9 травня, принесе нові неприємні "сюрпризи". У цей день над південною частиною нашої держави розташується циклон. Він та його атмосферні фронти зумовлять завтра дощову погоду в більшості областей України.

А в Карпатах буде йти мокрий сніг. Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко.

У російському Татарстані масштабна пожежа на заводі КамАЗ – що відомо

У російському Татарстані спалахнула пожежа на одному із заводів. Місцеві телеграм-канали активно публікують кадри з місця пожежі.

Зокрема, у мережі стверджують, що йдеться про завод КамАЗ у Набережних Челнах, який є одним із найбільших російських виробників великих вантажівок.

Два види популярних фруктів можуть зникнути з прилавків: яка причина

Заморозки, які спостерігалися в Україні навесні й досі час від часу повертаються, зачепили плодові дерева. Експерти East Fruit зазначають, що остання хвиля заморозків наприкінці квітня зачепила пізні сорти плодових дерев, зокрема яблуні та груші.

Найбільше скарг на можливі втрати врожаю надходить з Вінницької області, яку називають "столицею садівництва". У цьому регіоні температура повітря опускалася до -5…-6 градусів, і через це квітучі сади могли постраждати.

В Інституті садівництва НААН не виключили ймовірність повного знищення врожаю абрикосів та аличі, пише РБК-Україна. Крім цього зазначається, що могли бути знищені до 30% врожаю вишні та черешні через вплив низьких температур на фертильність пилку.

Чому перемир’я між Україною та РФ неможливе: ISW назвали головну перешкоду

Спеціальний посланник США в Україні генерал у відставці Кіт Келлог 6 травня заявив, що головною перешкодою для встановлення миру залишається позиція країни-агресора Росії. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Чи дотримується РФ режиму тиші: Сибіга зробив жорстку заяву про "перемирʼя"

Попри оголошене "перемирʼя" російським злочинцем Володимиром Путіним, окупанти продовжують атакувати по всій лінії фронту. Лише з опівночі до опівдня РФ 734 рази порушила режим припинення вогню та провела 63 штурмові операції, 23 з яких досі тривають. Про це повідомив глава МЗС України Андрій Сибіга.

Результати ранкових виборів Папи Римського: який дим здійнявся над Ватиканом

Ранкове голосування за нового Папу Римського не увінчалося успіхом. Як і попередній раз, над Сикстинською капелою здійнявся чорний дим. Про це пише Sky News.

"Із труби над Сикстинською капелою піднімається чорний дим. Це означає, що очікування нового Папи триває", - йдеться в повідомленні.

Історичне рішення: Рада затвердила угоду про надра між США та Україною

Верховна Рада ратифікувала угоду про корисні копалини, яку нещодавно підписали США та Україна. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у четвер, 8 травня.

Він зазначив, що "за" віддали свої голоси 338 нардепи.

Частина України може залишитись без газу – у чому причина

Якщо країна-агресор Росія влітку здійснюватиме масштабні атаки по Україні та битиме по об’єктах інфраструктури, є ризик, що частина України взимку буде без газу. Про це заявив народний депутат від фракції Слуга народу, член парламентського комітету з питань енергетики і ЖКП Сергій Нагорняк в інтерв’ю Телеграфу.

Ціни на оренду квартир різко впали у 2 областях: скільки українцям доведеться платити

В Україні у квітні в порівнянні з березнем цього року в більшості областей незначно змінилася вартість оренди житла – ціни коливалися в межах кількох відсотків. Проте в кількох регіонах відбулося значне зниження ціни.

Трамп запросив нового посередника для переговорів між Україною та РФ - хто ним буде

Дональд Трамп запропонував президентові Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану виступити посередником у мирних переговорах між Україною та Росією. Про це повідомляє видання Hürriyet.

У межах нещодавньої телефонної розмови Трамп і Ердоган обговорили низку політичних питань. За словами Трампа, він розраховує на залучення Туреччини до процесу припинення війни.

Ціна злетить на 25%: в Україні через дефіцит подорожчає низка популярних продуктів

В Україні через весняні заморозки може виникнути дефіцит низки фруктів та ягід. Так, через несприятливі погодні умови постраждали врожаї абрикосів, яблук і лохини.

Внаслідок цього ціни на персики та абрикоси влітку можуть зрости на 20-25% у порівнянні з попереднім роком. Про це розповів голова "Укрсадвинпрому" Володимир Печко, пише OBOZ.UA.

Ратифікація угоди з США про надра: у Раді сказали, яким буде наступний крок

У Верховній Раді ратифікували угоду про партнерство України і США. Це відкриває шлях до другого етапу - погодження двох технічних угод. Про це заявив голова фракції Слуга народу Давид Арахамія в ефірі телемарафону.

Розстріляв людей і втік: подробиці стрілянини під Києвом

У Софіївській Борщагівці пролунали постріли. Відомо, що внаслідок стрілянини загинули люди. Про це повідомляє Національна поліція України.

"Поліція Київщини встановлює обставини стрілянини в Бучанському районі, внаслідок якої загинули кілька людей. Сьогодні о 15:22 до поліції надійшло повідомлення про те, що в селі Софіївська Борщагівка чоловік розстріляв громадян", - йдеться в повідомленні.

Гривня різко впала щодо долара: з’явився свіжий курс валют на 9 травня

Національний банк України підвищив курс долара до гривні. На п'ятницю, 9 травня офіційний курс долара до гривні було встановлено на рівні 41,51 грн/дол.

Таким чином гривня послабилася на 7 копійок у порівнянні з попередніми показниками. Такі дані опубліковані на сайті НБУ.

Розстріляв військового та його родичку: що стало причиною стрілянини під Києвом

У Софіївській Борщагівці під Києвом сталася стрілянина. Внаслідок цього загинули дві людини - чоловік та жінка. Про це повідомляє Національна поліція України.

Вибитими виявились військовий та його теща. Стрілком був 63-річний сусід. Місяць тому військовий продав сусіду зброю за 1000 доларів.

Трамп анонсував нові переговори із Зеленським - що відомо

Президент США Дональд Трамп анонсував нові переговори з президентом України Володимиром Зеленським за підсумками ратифікації Верховною Радою угоди щодо рідкісноземельних металів. Про це президент США заявив під час пресконференції в Білому домі.

"Сюрприз" від України на 9 травня: відомо, по яких цілях в РФ можуть бити ЗСУ

Якщо говорити про доцільність ударів України по країні-агресору Росії на 9 травня, то слід відштовхуватись від того, що наше основне завдання – знищення військових об'єктів ворога. Про це заявив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан у коментарі Главреду.

РФ будує величезний завод з виробництва вибухівки: де він розташований

Росія будує новий завод з виробництва вибухівки, яка використовується в артилерійських снарядах та інших боєприпасах. Цей завод будується у віддаленому Сибіру. Про це повідомляє Reuters.

Бої тривали 6 місяців: ЗСУ відбили тактично важливі території на одному з напрямків

Українські військові звільнили лісовий масив "Берлін" у Харківській області. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Контроль відновили над кількома квадратними кілометрами на північ від населеного пункту Липці. Бої за цю територію тривали близько півроку.

З'явився білий дим: у Ватикані обрали нового Папу Римського

У Ватикані обрали нового Папу Римського. Над Сикстинською капелою з'явився білий дим. Про це стало відомо з прямої трансляції, яку веде "Суспільне".

У Мережі вже поширилося відео з білим димом із димоходу над Сикстинською капелою.

"Такої перспективної ще не було": Зеленський висловився про угоду з США щодо надр

Президент Володимир Зеленський відреагував на ратифікацію угоди між Україною та США щодо корисних копалин. Відповідну заяву він опублікував у своєму Telegram.

У Ватикані обрали нового Папу Римського - хто ним став і чим він унікальний

Католицький світ отримав нового духовного лідера — Папою Римським став Роберт Френсіс Прево, який взяв ім'я Лев XIV. Таким чином він став першим Папою Римським із Північної Америки. Його обрання викликало великий інтерес як серед вірян, так і в суспільстві загалом. Хто він, яким був його шлях до Ватикану і які виклики стоятимуть перед ним у найближчі роки — далі у матеріалі Главреда.

Україну атакує потужний циклон: де засипатиме снігом та заливатиме дощами

Погода в Україні 9 травня буде штормовою. Синоптики попереджають про небезпеку. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

9-10 травня у північно-західних областях очікуються сильні заморозки - до 5 градусів морозу. Синоптики оголосили І рівень небезпечності.

Зеленський звернувся до нового Папи Римського одразу після обрання - що сказав

Президент України Володимир Зеленський відреагував на призначення нового Папи Римського Льва XIV на престол святого Петра та привітав його з початком понтифікату. Відповідну заяву він зробив у дописі в Telegram.

Перша промова нового Папи Римського: які заяви зробив Лев XIV

У Ватикані обрали нового Папу Римського. Ним став американець Роберт Френсіс Прево - Лев XIV. Новий Папа зробив свою першу заяву після урочистого першого виходу на балкон. Відео вже розлетілося в Мережі.

Новий Папа Римський привітав усіх людей. Він побажав миру та єдності кожному та всім родинам. Також Лев XIV згадав і попереднього Папу Франциска та благословив усіх.

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