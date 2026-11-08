"Поверніть мої гроші!": банкомати "ПриватБанку" почали "чудити" під час відключень

За словами чоловіка, пристрій раптово вимкнувся саме під час видачі грошей.

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Банкомати "Приватбанку" видають не всі готівкові кошти / Колаж "Главред", фото: скріншот з YouTube

Що сталося:

Банкомат ПриватБанку вимкнувся під час видачі грошей

З рахунку клієнта списали 9000 гривень без видачі готівки

Після перезавантаження банкомат знову почав працювати

Клієнт Райффайзен Банку поскаржився на технічний збій банкомату ПриватБанку, внаслідок якого з його рахунку списали 9000 гривень, однак готівку він так і не отримав. За словами чоловіка, пристрій раптово вимкнувся безпосередньо під час видачі грошей, після чого самостійно перезавантажився і продовжив працювати. Незважаючи на звернення до банку, кошти досі не повернуто.

На порталі Мінфін чоловік розповів, що Райффайзен Банк, який випустив його картку, оперативно зафіксував проблему та зареєстрував звернення, однак від ПриватБанку, якому належить банкомат, він не отримав інформації щодо термінів вирішення питання.

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Як розповів автор відгуку, він спробував зняти 9000 гривень з картки Райффайзен Банку через банкомат ПриватБанку. Однак безпосередньо в момент видачі готівки пристрій несподівано припинив роботу.

За словами клієнта, екран банкомату згас, після чого пристрій самостійно перезавантажився. При цьому гроші з банківського рахунку були списані, але отримати їх чоловік не зміг.

"Технічний збій виглядав так: саме під час видачі грошей банкомат просто вимкнувся (екран згас), потім самостійно перезавантажився і продовжив працювати в штатному режимі", - йдеться у відгуку.

Особливе здивування у клієнта викликало те, що після перезавантаження банкомат знову почав нормально функціонувати. Більше того, наступна операція зі зняття готівки на значно меншу суму пройшла успішно.

"Наступні 200 грн видало без проблем. Але суму в розмірі 9000 грн з рахунку було списано, а на руки апарат її не видав", - розповів чоловік.

Таким чином, за твердженням клієнта, технічна несправність виникла саме під час операції з видачі 9000 гривень, тоді як після перезапуску пристрій продовжив обслуговувати клієнтів.

Після інциденту чоловік звернувся до Райффайзен Банку, оскільки саме цій фінансовій установі належить його картка.

За словами клієнта, банк-емітент оперативно зареєстрував проблему та оформив заявку № 597020.

Однак подальший розгляд питання, як стверджує чоловік, затягнувся. Основні претензії він адресує ПриватБанку, банкомат якого не видав готівку.

"Банк-емітент одразу зафіксував проблему та зареєстрував заявку №597020, однак з боку ПриватБанку це питання просто ігнорується", - заявив автор відгуку.

Відгук "Приват" / Фото: скріншот

Клієнт стверджує, що не отримав інформації про те, коли буде проведено інкасацію проблемного банкомату, перевірено залишки готівки та повернуто списані кошти.

Чоловік вважає, що для вирішення проблеми необхідно провести звірку готівки всередині банкомату з інформацією про здійснені операції.

На його думку, така перевірка має допомогти встановити, чи залишилися невидані 9000 гривень усередині пристрою після технічного збою.

"Вимагаю оперативно провести звірку касет банкомату, підтвердити надлишок і повернути мої кошти, а не штучно затягувати процес!" - йдеться у скарзі.

Нагадаємо, раніше клієнт Райффайзен Банку зробив важливу заяву щодо технічного збою банкомату. Він наголосив, що технічний збій банкомату суттєво вплине на довіру клієнтів до обслуговування готівкових операцій і вимагає оперативної перевірки внутрішніх касет, що дасть ясність щодо повернення коштів. Наразі ситуація залишається під контролем.

Зазначимо, що представник Райффайзен Банку під час спілкування з клієнтом повідомив про реєстрацію звернення та початок внутрішньої перевірки. За його словами, фінансовий моніторинг та блокування рахунків не повинні перешкоджати швидкому врегулюванню спірних операцій, і банк-емітент домагатиметься повернення коштів у найкоротші терміни.

Як раніше повідомляв Главред, клієнт Райффайзен Банку висловив свою позицію щодо інциденту з невиданими готівковими коштами. Клієнт звернув увагу на складні блокування соцвиплат та аналогічні затримки, і закликав профільні відомства негайно втрутитися для врегулювання ситуації, що склалася.

Про джерело: Мінфін Мінфін - український інформаційний портал про фінанси та інвестиції, працює з 2007 року, пише Вікіпедія. На порталі публікується інформація про інвестиції, курси валют, порівнюються депозитні ставки в банках. Також на сайті розміщується статистика щодо фінансових ринків, фінансові новини та аналітичні огляди.

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