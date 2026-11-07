Загроза нових відключень: у ДТЕК попередили, які регіони у зоні ризику

Через наслідки обстрілу пропускна здатність електромереж суттєво знизилася.

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В Україні склалася критична ситуація з відключеннями електроенергії / Колаж: Главред, фото: pixabay.com

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Пошкоджено об’єкти, що забезпечують передачу електроенергії

Пропускна здатність електромереж істотно знизилася

У ніч на 7 листопада російські війська завдали масштабного удару по енергетичній інфраструктурі України.

В результаті атаки було пошкоджено об’єкти, що забезпечують передачу електроенергії до Києва та центральних регіонів країни, повідомили в компанії ДТЕК.

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Через наслідки обстрілу пропускна здатність електромереж істотно знизилася. Це змусило енергетиків вдатися до екстрених обмежень електропостачання в Київській області. В інших регіонах країни продовжують діяти планові графіки відключень світла.

Аварійні бригади вже приступили до відновлення пошкодженого обладнання. Частину споживачів вдалося повторно підключити до електромережі. Однак проведення ремонтних робіт ускладнюється повітряними тривогами, через які фахівцям доводиться тимчасово призупиняти роботу.

У ДТЕК зазначають, що в міру усунення пошкоджень та стабілізації роботи енергосистеми обмеження поступово зменшуватимуться.

При цьому енергетична ситуація залишається нестабільною: режим подачі електроенергії може змінюватися кілька разів протягом години. Тому мешканців закликають регулярно перевіряти актуальну інформацію про відключення, орієнтуючись на свою адресу проживання.

/ Главред

РФ може готувати нові удари по енергетичній інфраструктурі України

Як повідомляє The New York Times, міністр енергетики України Денис Шмигаль під час зустрічі з європейськими партнерами в Парижі представив документ, який, імовірно, містить перехоплені плани російських атак на енергетичні об’єкти країни. Згідно з викладеними в ньому даними, йдеться про можливе застосування до тисячі одиниць озброєння, включаючи ракети, безпілотники та авіаційні бомби.

Серед потенційних цілей зазначені електричні підстанції, гідроелектростанції, теплоелектростанції та котельні.

Особливе занепокоєння викликає розділ документа, присвячений атомній енергетиці. У ньому йдеться про можливі спроби вивести з ладу три діючі українські АЕС. Для цього, як стверджується, російська сторона розглядає можливість нанесення ударів по розподільних пристроях, через які атомні станції підключені до загальної енергосистеми України.

Як писав "Главред", раніше під ударами опинилися 13 регіонів України. Зафіксовано руйнування житлових будинків, інфраструктури та залізниці.

Нагадаємо, раніше Росія скинула п’ять керованих авіабомб на житлові будинки в Запоріжжі. Відомо про 12 загиблих, серед них троє дітей.

Раніше повідомлялося, що російська авіабомба влучила у дві маршрутки в Краматорську Донецької області: загинули 30 осіб, ще 18 отримали поранення.

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Про джерело: ДТЕК ДТЕК (раніше - Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) - найбільший приватний інвестор енергетичної галузі України. Компанія виробляє електроенергію на сонячних, вітрових та теплових електростанціях, видобуває вугілля та природний газ, здійснює трейдинг енергопродуктів, розподіляє електроенергію та має мережу зарядних станцій, пише Вікіпедія.

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