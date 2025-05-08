У російському Татарстані масштабна пожежа на заводі КамАЗ – що відомо

Густий дим високо підіймається над містом.

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Пожежа на заводі КамАЗ / колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Коротко:

У Татарстані масштабна пожежа

Ймовірно, горить завод КамАЗ у Набережних Челнах

Причина загоряння наразі невідома

У російському Татарстані спалахнула пожежа на одному із заводів. Місцеві телеграм-канали активно публікують кадри з місця пожежі.

Зокрема, у мережі стверджують, що йдеться про завод КамАЗ у Набережних Челнах, який є одним із найбільших російських виробників великих вантажівок.

відео дня

На опублікованих кадрах видно, що пожежа на заводі досить сильна. Чорний густий дим високо підіймається над містом. Причина загоряння наразі невідома.

Водночас, керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко також поділився кадрами пожежі.

"Завод КамАЗ теж не обрав папу. Потужна пожежа. Причина невідома (хех). Мабуть, травневі шашлики пішли не за планом", - написав він.

Пожежа на заводі КамАЗ – відео:

Пожежі в Росії - що відомо

Як повідомляв Главред, у ніч на 7 травня далекобійні безпілотники Служби безпеки України завдали ураження двом заводам ВПК в російському тилу. Пожежі були на заводах "Базальт" і "Сплав".

У ніч на середу, 30 квітня, ударні дрони Служби безпеки України вразили підприємство військово-промислового комплексу у Володимирській області РФ, що випускає військову продукцію. На заводі прогриміло п'ять вибухів, попередньо відомо про ураження двох будівель, виникла пожежа.

Крім того, керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко повідомив, що дрони атакували завод "Стрєла" в Суземці Брянської області РФ. Він більше не зможе працювати після цієї атаки.

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Хто такий Петро Андрющенко? Петро Андрющенко - радник мера Маріуполя Вадима Бойченка. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україні у лютому 2022 року став фактичним "голосом" Маріуполя. На своєму Telegram-каналі "Андрющенко Time" розповідає правду про жахіття окупації, депортацію людей російськими окупантами та про "фільтраційні" табори на Донбасі.

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