"Усі заберуть його діти": Камалія поскаржилася на колишнього чоловіка-мільйонера

Українська співачка Камалія поділилася своїми особистими побоюваннями щодо майбутнього.

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Камалія розповіла про заповіт Захура / Колаж Главред, фото - скріншот

Коротко:

Що відомо про заповіт Захура

Чого найбільше боїться Камалія

Українська співачка Камалія продовжує ділитися відвертими зізнаннями щодо життя з пакистанським бізнесменом Мохаммадом Захуром.

В інтерв'ю Марічці Довбенко артистка розповіла, що вона фактично не знає, що є у її сім'ї та її дітей. "Я не знаю, як ми захищені. Чи не опинимося ми на вулиці, якщо з Захуром, не дай Боже, щось трапиться", - каже Камалія.

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Камалія поділилася особистим / скрін з відео

За словами Камалії, її колишній чоловік ніколи не розмовляє на тему заповіту. "Він не хоче говорити на цю тему, а я, як мати своїх дітей, живу в таких сумнівах. Я не розумію, де будуть мої діти, де буду я. Я дуже боюся, що коли Захура не стане, діти від його першого шлюбу відберуть у нас усе", - відверто зізнається Камалія.

Співачка додає, що навіть у той аграрний бізнес, який придумала Камалія, її не включили. "А включені його діти від першого шлюбу та мої діти. Я навіть не знаю, куди я піду", - пояснює артистка.

Камалія та Мохаммад Захур були разом багато років / instagram.com/kamaliyaofficial

Вона також побоюється, що їй доведеться сидіти на шиї у дітей, коли вона не зможе співати.

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Про особу: Камалія Камалія - українська поп-виконавиця, актриса, модель, авторка-виконавиця. Заслужена артистка України. За даними Вікіпедії, кар’єра Камалії як співачки розпочалася 1993 року на фестивалі "Червона Рута". Після цього вона поїхала до Москви, де перемогла в конкурсі "Телешанс". У 2004 році Камалія була удостоєна звання Заслуженої артистки України. Переможниця конкурсу "Місіс Світу" у 2008 році. У 1999 році авторська пісня Камалії "Люблю тебе" була визнана переможцем фестивалю "Пісня року".

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