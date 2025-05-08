Київ провів переговори з Віткоффом і Келогом про 30-денне перемир'я: що відомо

Тридцятиденне перемир'я - це тест на щирість, заявив Андрій Єрмак.

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Єрмак розповів про переговори із західними партнерами / Колаж: Главред, фото: УНІАН

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Україна провела переговори зі США, ЄС та країнами Балтії

Повне припинення вогню - перший крок до справедливого миру

Сторони обговорили інструменти тиску на Росію

Україна провела серію онлайн-зустрічей із партнерами США, ЄС, Північної Європи та Балтії щодо 30-денного перемир'я. У переговорах брали участь спецпредставники президента США Стівен Віткофф і Кіт Келлог.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак написав у Telegram, що Україна під час переговорів наголосила на тому, що повне й безумовне припинення вогню має стати першим кроком до справедливого та сталого миру. Водночас пропозиція Кремля щодо так званого "триденного перемир'я" стосувалася лише безпечного проведення параду в Москві та була політичною маніпуляцією.

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"Обговорили й інструменти тиску в разі, якщо Росія відмовиться від ініціативи або порушить домовленості. Тридцятиденне перемир'я - це тест на щирість. Якщо Москва справді хоче миру - час діяти. Якщо обере ескалацію - відповідь має бути спільною та рішучою", - додав Єрмак.

Глава ОП також додав, що Україна підтримує законопроєкт сенатора Ліндсі Грема про вторинні санкції проти Росії.

Зазначимо, на переговорах були присутні: Стівен Віткофф і Кіт Келлог, дипломатичний радник президента Франції Еммануель Бонн, радник прем'єр-міністра Великої Британії Джонатан Пауелл, радник канцлера Німеччини Гюнтер Зауттер.

З української сторони у зустрічах брали участь глава МЗС і Міноборони Рустем Умеров і Андрій Сибіга, заступник голови Офісу президента Ігор Жовква, операційна директорка Bring Kids Back UA Дарина Зарівна, позаштатний радник глави Офісу президента Олександр Бевз.

Спецпредставники Трампа Стівен Віткофф і Кіт Келлог / Інфографіка: Главред ​

Перемир'я на День перемоги - що відомо

Як повідомляв Главред, російський лідер Володимир Путін оголосив про триденне так зване "перемир'я" з нагоди святкування Дня перемоги. Згідно з його наказом, російські війська повинні припинити бойові дії на ці дати.

У Кремлі оголосили про припинення вогню в період з 00:00 8 травня і до 00:00 в ніч на 11 травня.

Військовий оглядач Богдан Мірошников заявив, що попри обіцянки Кремля припинити вогонь до Дня перемоги 9 травня, вже протягом перших семи хвилин "перемир'я" російська армія кілька разів ударила реактивними системами залпового вогню по прифронтових районах і лініях бойового зіткнення.

Раніше росЗМІ писали з посиланням на джерела, що Путін нібито доручив Міноборони визначити цілі в Києві для удару "Орешником" у відповідь на атаки ЗСУ в День перемоги.

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