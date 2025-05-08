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Трамп анонсував нові переговори із Зеленським - що відомо

Юрій Берендій
8 травня 2025, 18:22
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Президент США відзначив важливість ратифікації українським парламентом угоди із США щодо корисних копалин і анонсував розмову із Володимиром Зеленським.
Трамп анонсував нові переговори із Зеленським - що відомо
Трамп заявив, що "цінує" сьогоднішє рішення Верховної Ради / Колаж Главред, фото: Офіс президента України, скрін із відео

Про що сказав Трамп:

  • США цінують ратифікацію українським парламентом угоди про копалини
  • Переговори із Зеленським відбудуться "трохи пізніше"

Президент США Дональд Трамп анонсував нові переговори з президентом України Володимиром Зеленським за підсумками ратифікації Верховною Радою угоди щодо рідкісноземельних металів. Про це президент США заявив під час пресконференції в Білому домі.

Трамп зазначив, що Україна та США нещодавно уклали угоду щодо корисних копалин, яка вже отримала повне затвердження й ратифікацію з боку українського парламенту

відео дня

"Ми це цінуємо", — сказав Трамп.

Він також анонсував розмову із президентом України Володимиром Зеленський, яка відбудеться "трохи пізніше"

"Угода тепер повністю підписана та ратифікована. І у нас є доступ до величезної кількості дуже високоякісних рідкісноземельних елементів", — долав президент США.

Трамп анонсував нові переговори із Зеленським - що відомо
Що передбачає угода із США / Інфографіка: Главред

Угода про корисні копалини між Україною та США - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 8 травня Верховна Рада ратифікувала підписану між Україною та США угоду про співпрацю в галузі корисних копалин. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, зазначивши, що рішення підтримали 338 парламентарів.

Як наголосила речниця Білого дому Каролін Лівітт, ця угода є свідченням прагнення США підтримати Україну в її прагненні зберегти суверенітет і забезпечити мирне та вільне майбутнє.

Водночас, за словами Железняка, документ не містить жодних положень щодо безпекових гарантій і не має визначеного строку дії.

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