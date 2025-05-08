Трамп анонсував нові переговори із Зеленським - що відомо

Про що сказав Трамп:
- США цінують ратифікацію українським парламентом угоди про копалини
- Переговори із Зеленським відбудуться "трохи пізніше"
Президент США Дональд Трамп анонсував нові переговори з президентом України Володимиром Зеленським за підсумками ратифікації Верховною Радою угоди щодо рідкісноземельних металів. Про це президент США заявив під час пресконференції в Білому домі.
Трамп зазначив, що Україна та США нещодавно уклали угоду щодо корисних копалин, яка вже отримала повне затвердження й ратифікацію з боку українського парламенту
"Ми це цінуємо", — сказав Трамп.
Він також анонсував розмову із президентом України Володимиром Зеленський, яка відбудеться "трохи пізніше"
"Угода тепер повністю підписана та ратифікована. І у нас є доступ до величезної кількості дуже високоякісних рідкісноземельних елементів", — долав президент США.
Угода про корисні копалини між Україною та США - останні новини за темою
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 8 травня Верховна Рада ратифікувала підписану між Україною та США угоду про співпрацю в галузі корисних копалин. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, зазначивши, що рішення підтримали 338 парламентарів.
Як наголосила речниця Білого дому Каролін Лівітт, ця угода є свідченням прагнення США підтримати Україну в її прагненні зберегти суверенітет і забезпечити мирне та вільне майбутнє.
Водночас, за словами Железняка, документ не містить жодних положень щодо безпекових гарантій і не має визначеного строку дії.
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