Чи скасує Путін парад у Москві через удари дронів - в РНБО дали відповідь

Масовані удари по Росії тривають уже другу добу, в ЦПД РНБО розповіли про наслідки атаки дронів по території РФ та як це вплине на парад в Москві.

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В РНБО розкрили наслідки масованого удару по Росії / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, Генштаб ЗСУ

Про що сказав Коваленко:

Путін не скасує парад в Москві через загрозу дронів

Уражено авіабазу стратегічної авіації та єдиний в РФ завод з виробництва оптоволокна у Саранську

У Міністерстві оборони Росії заявили, що в ніч на 7 травня країну атакувала рекордна кількість безпілотників, було нібито збито 524 дрони. Масовані удари тривають уже другу добу поспіль. Попри це, російський диктатор і воєнний злочинець Володимир Путін не планує скасовувати парад у Москві. Про це в коментарі 24 Каналу повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.

За його словами, така ситуація справді є викликом для російської сторони, однак навряд чи змусить Путіна змінити плани. Водночас, додає Коваленко, гості заходу вже стикаються з логістичними проблемами, тому сценарій Кремля починає давати збої.

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Коментуючи наслідки ударів дронами по території Росії, керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко повідомив, що вже підтверджено ураження низки об'єктів, зокрема авіабази "Шайковка" в Калузькій області, де розміщується стратегічна авіація, яка мала брати участь у параді, а також зберігаються ракети Х-22.

"Є велике сподівання, що найближчим часом не відновить роботу завод з виробництва оптоволокна у Саранську. Це єдиний виробник оптоволокна для дронів. А саме безпілотники з оптоволокном стали "козирем" для росіян і завдали дуже багато проблем на передовій", – розповів Андрій Коваленко.

За словами Коваленка, у разі пошкодження оптоволоконної інфраструктури ворогу буде важко її відновити — можливо, доведеться звертатися до Китаю чи інших партнерів.

Крім того, він повідомив, що є влучання по складах з боєприпасами та оборонних підприємствах, зокрема одному з виробників ракетної артилерії, про які поки що офіційно не повідомляють.

Коваленко додав, що велика кількість систем ППО була перекинута до Москви й Підмосков’я, де відбулися атаки. Це призвело до перевантаження протиповітряної оборони, адже на перекидання й перезаряджання установок потрібно щонайменше 6–9 годин.

"Був великий розхід боєкомплекту, тож значна кількість установок залишилися без БК. Отже, росіянам потрібні додаткові постачання ракет до їхніх комплексів у певних зонах Підмосков'я", – зауважив Андрій Коваленко.

Удари по РФ - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 7 травня по території Росії було завдано ударів дронами. Вибухи пролунали в Саранську, Тулі та Московській області. За даними російського Telegram-каналу Astra, у Саранську після атаки спалахнула пожежа на заводі "Оптиковолоконні системи".

Як повідомляють українські ЗМІ з посиланням на джерела в СБУ, далекобійні дрони української спецслужби вразили два оборонні підприємства в глибокому тилу РФ.

Унаслідок масштабної атаки дронів у переддень святкових заходів у Москві в роботі цивільної авіації РФ виникли значні перебої. Як зазначає The Moscow Times, через обмеження, запроваджені у відповідь на атаку, було скасовано або перенесено велику кількість рейсів.

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Хто такий Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

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