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Чи скасує Путін парад у Москві через удари дронів - в РНБО дали відповідь

Юрій Берендій
7 травня 2025, 19:47
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Масовані удари по Росії тривають уже другу добу, в ЦПД РНБО розповіли про наслідки атаки дронів по території РФ та як це вплине на парад в Москві.
Чи скасує Путін парад у Москві через удари дронів - в РНБО дали відповідь
В РНБО розкрили наслідки масованого удару по Росії / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, Генштаб ЗСУ

Про що сказав Коваленко:

  • Путін не скасує парад в Москві через загрозу дронів
  • Уражено авіабазу стратегічної авіації та єдиний в РФ завод з виробництва оптоволокна у Саранську

У Міністерстві оборони Росії заявили, що в ніч на 7 травня країну атакувала рекордна кількість безпілотників, було нібито збито 524 дрони. Масовані удари тривають уже другу добу поспіль. Попри це, російський диктатор і воєнний злочинець Володимир Путін не планує скасовувати парад у Москві. Про це в коментарі 24 Каналу повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.

За його словами, така ситуація справді є викликом для російської сторони, однак навряд чи змусить Путіна змінити плани. Водночас, додає Коваленко, гості заходу вже стикаються з логістичними проблемами, тому сценарій Кремля починає давати збої.

відео дня

Коментуючи наслідки ударів дронами по території Росії, керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко повідомив, що вже підтверджено ураження низки об'єктів, зокрема авіабази "Шайковка" в Калузькій області, де розміщується стратегічна авіація, яка мала брати участь у параді, а також зберігаються ракети Х-22.

"Є велике сподівання, що найближчим часом не відновить роботу завод з виробництва оптоволокна у Саранську. Це єдиний виробник оптоволокна для дронів. А саме безпілотники з оптоволокном стали "козирем" для росіян і завдали дуже багато проблем на передовій", – розповів Андрій Коваленко.

За словами Коваленка, у разі пошкодження оптоволоконної інфраструктури ворогу буде важко її відновити — можливо, доведеться звертатися до Китаю чи інших партнерів.

Крім того, він повідомив, що є влучання по складах з боєприпасами та оборонних підприємствах, зокрема одному з виробників ракетної артилерії, про які поки що офіційно не повідомляють.

Коваленко додав, що велика кількість систем ППО була перекинута до Москви й Підмосков’я, де відбулися атаки. Це призвело до перевантаження протиповітряної оборони, адже на перекидання й перезаряджання установок потрібно щонайменше 6–9 годин.

"Був великий розхід боєкомплекту, тож значна кількість установок залишилися без БК. Отже, росіянам потрібні додаткові постачання ракет до їхніх комплексів у певних зонах Підмосков'я", – зауважив Андрій Коваленко.

Удари по РФ - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 7 травня по території Росії було завдано ударів дронами. Вибухи пролунали в Саранську, Тулі та Московській області. За даними російського Telegram-каналу Astra, у Саранську після атаки спалахнула пожежа на заводі "Оптиковолоконні системи".

Як повідомляють українські ЗМІ з посиланням на джерела в СБУ, далекобійні дрони української спецслужби вразили два оборонні підприємства в глибокому тилу РФ.

Унаслідок масштабної атаки дронів у переддень святкових заходів у Москві в роботі цивільної авіації РФ виникли значні перебої. Як зазначає The Moscow Times, через обмеження, запроваджені у відповідь на атаку, було скасовано або перенесено велику кількість рейсів.

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Хто такий Андрій Коваленко

Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України.

За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном.

"Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

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