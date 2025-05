Чому перемир’я між Україною та РФ неможливе: ISW назвали головну перешкоду

Ключові тези:

Спеціальний посланник США в Україні генерал у відставці Кіт Келлог 6 травня заявив, що головною перешкодою для встановлення миру залишається позиція країни-агресора Росії. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

"Росія не виграє війну", — наголосив Келлог, зазначивши, що відмова Москви підтримати перемир’я — це стратегічна помилка.

За його словами, Україна погодилася на поновлюване всеохопне припинення вогню на суші, в повітрі та на морі терміном щонайменше на 30 днів. Окрім того, Київ підтримує ідею створення демілітаризованої зони в 30 км — по 15 км від лінії фронту з обох сторін. Ця зона може контролюватися міжнародним спостережним механізмом.

Келлог також додав, що члени міжнародної коаліції на чолі з Великою Британією та Францією готові розгорнути "сили припинення вогню" на західному березі Дніпра. Ці сили мають забезпечувати виконання домовленостей і моніторинг режиму тиші.

У відповідь речник Кремля Дмитро Пєсков заявив 7 травня, що "Росія не отримувала жодних українських пропозицій" щодо демілітаризованої зони.

За оцінкоюISW, така реакція є черговою тактикою Москви для затягування перемовин.

Аналітики також наголосили, що бойові можливості Росії суттєво зменшились від 2022 року. Зокрема, РФ не змогла утримати позиції на правому березі Дніпра, зазнала провалу у наступі на Київ та Одесу, а її війська перебувають у стані виснаження.

Як повідомляв Главред, глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна готова до мирних переговорів після повного припинення вогню, а "деякі питання доведеться обговорювати з Росією".

Президент США Дональд Трамп говорив, що країна-агресор Росія хоче домовитися про мир з Україною через різке падіння цін на нафту.

Водночас, президент Польщі Анджей Дуда звернувся до глави Білого дому Дональда Трампа із закликом посилити економічний тиск на Росію, щоб змусити її припинити війну проти України.

Читайте також:

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.