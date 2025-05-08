Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Чи дотримується РФ режиму тиші: Сибіга зробив жорстку заяву про "перемирʼя"

Маріна Фурман
8 травня 2025, 13:51
78
Ворот продовжує атакувати позиції українських бійців на фронті.
Сибига, армия РФ
Ворог не дотримується режиму тиші / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, УНІАН

Ключові тези:

  • Путінське "парадне припинення вогню" виявляється фарсом
  • Росіяни продовжують наступати по всій лінії фронту
  • Україна готова до щонайменше 30-денного повного припинення вогню

Попри оголошене "перемирʼя" російським злочинцем Володимиром Путіним, окупанти продовжують атакувати по всій лінії фронту. Лише з опівночі до опівдня РФ 734 рази порушила режим припинення вогню та провела 63 штурмові операції, 23 з яких досі тривають. Про це повідомив глава МЗС України Андрій Сибіга.

"Я щойно розмовляв з військовим командуванням України, яке надало інформацію про ситуацію на передовій. Як і очікувалося, путінське "парадне припинення вогню" виявляється фарсом. Згідно з нашими військовими даними, попри заяви Путіна, російські війська продовжують наступати по всій лінії фронту", - уточнив Сибіга.

відео дня

За його словами, противник вже 586 разів обстріляв позиції українських бійців, 464 з яких із застосуванням важкого озброєння.

Також росіяни 176 разів вдарили FPV-дронами та здійснили 10 авіаударів із застосуванням 16 керованих авіаційних бомб.

"Ми адекватно реагуємо на всі обстріли та ділимося всією інформацією про порушення Росією режиму припинення вогню зі Сполученими Штатами, ЄС та європейськими партнерами, всіма іншими державами та міжнародними організаціями. Ми не дозволимо Путіну нікого обдурити, коли він навіть не дотримується власного слова", - написав Сибіга.

Глава МЗС наголосив, що Україна готова до щонайменше 30-денного повного припинення вогню.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко також підтвердив інформацію про те, що російське "перемирʼя" досі не запрацювало на фронті, загарбники продовжують проводити атаки.

"За перемир‘я хочуть видати тільки відсутність "Шахедів" у небі, але перемир‘я - це коли ніхто з них не стріляє, не тривають їх штурмові дії, як зараз, і замовкає вся арта", - підкреслив Коваленко.

Перемирʼя до 9 травня - останні новини

Нагадаємо, військовий оглядач Богдан Мірошников заявив, що попри обіцянки Кремля припинити вогонь до Дня перемоги 9 травня, вже протягом перших семи хвилин "перемир'я" російська армія кілька разів ударила реактивними системами залпового вогню по прифронтових районах і лініях бойового зіткнення.

Як повідомляв Главред, за словами речника Української добровольчої армії Сергія Братчука, загарбники не дотримуються режиму тиші на фронті, зокрема на півдні. Крім того, країна-агресор Росія користується так званим "перемир'ям", аби підтягнути резерви та підготуватися до наступальних дій.

Нещодавно росЗМІ з посиланням на власні джерела писали, що Путін нібито доручив Міноборони визначити цілі в Києві для удару "Орешником" у відповідь на атаки ЗСУ в День перемоги.

Читайте також:

Хто такий Андрій Сибіга?

Андрій Сибіга — міністр закордонних справ, український дипломат, народився 1 січня 1975 року в місті Зборів, Тернопільської області.

З 2016 по 2021 рік Андрій Сибіга був надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині, де відігравав ключову роль у зміцненні українсько-турецьких відносин.

У 2021 році він був призначений заступником керівника Офісу президента України, а з квітня 2024 року — першим заступником міністра закордонних справ України​, ідеться у матеріалі Главреда.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

перемир'я війна в Україні Андрій Сибіга
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Ціни на оренду квартир різко впали у 2 областях: скільки українцям доведеться платити

Ціни на оренду квартир різко впали у 2 областях: скільки українцям доведеться платити

14:47Економіка
Частина України може залишитись без газу – у чому причина

Частина України може залишитись без газу – у чому причина

14:45Україна
Історичне рішення: Рада затвердила угоду про надра між США та Україною

Історичне рішення: Рада затвердила угоду про надра між США та Україною

14:32Україна
Реклама

Популярне

Більше
"Мені важко": 73-річна Аллегрова зовсім здала і не в силах вийти на сцену

"Мені важко": 73-річна Аллегрова зовсім здала і не в силах вийти на сцену

Коли зʼявилась назва Україна та українська нація - несподіване відкриття істориків

Коли зʼявилась назва Україна та українська нація - несподіване відкриття істориків

Неочікуваний ніж в спину від Китаю: який "сюрприз" завдав Пекін по економіці РФ

Неочікуваний ніж в спину від Китаю: який "сюрприз" завдав Пекін по економіці РФ

Україну накриє сніг та мороз: синоптики назвали регіони

Україну накриє сніг та мороз: синоптики назвали регіони

Дружина Козловського висловилася про його "звільнення" від Кондратюка

Дружина Козловського висловилася про його "звільнення" від Кондратюка

Останні новини

14:47

Ціни на оренду квартир різко впали у 2 областях: скільки українцям доведеться платити

14:45

Частина України може залишитись без газу – у чому причина

14:32

Історичне рішення: Рада затвердила угоду про надра між США та Україною

14:27

Ворог притих: в ЗСУ розповіли про розгром РФ на одному з ключових напрямів

14:08

Дружина Григорія Решетника потрапила до лікарні - що сталося

Війна в Україні може затихнути у 2026 році, але затягнеться, як у Індії з Пакистаном — МорозовВійна в Україні може затихнути у 2026 році, але затягнеться, як у Індії з Пакистаном — Морозов
14:00

Гороскоп на завтра 9 травня: Овнам - божевільний день, Дівам - великий прибуток

14:00

Чи зірве Україна Путіну парад 9 травня: Жданов – про удари по Москві та загрозу "Орєшніка" для Києва

13:52

Результати ранкових виборів Папи Римського: який дим здійнявся над Ватиканом

13:51

Чи дотримується РФ режиму тиші: Сибіга зробив жорстку заяву про "перемирʼя"

Реклама
13:41

"Мій колишній": Каменських публічно звернулася до Потапа і зробила гучну заяву

13:27

Парад Путіна не врятує: Морозов назвав три головні фактори провалу Кремля

13:14

Чому перемир’я між Україною та РФ неможливе: ISW назвали головну перешкоду

13:10

Два види популярних фруктів можуть зникнути з прилавків: яка причина

12:45

Чули всі, але відповідь знають одиниці: звідки зʼявляється шум моря в мушлі

12:40

Хепі-енд із сюрпризом: Козловський після "Піна колади" звернувся зі сцени до Кондратюка

12:28

Путін звинуватив ще дві країни у війні в Україні і отримав різку відповідь

12:24

У російському Татарстані масштабна пожежа на заводі КамАЗ – що відомоВідео

12:23

Удар по Києву Орєшніком: що не так із планом Путіна

12:07

Мокрий сніг, заморозки і дощ: українцям назвали дату небезпечної погоди

11:58

"Заводити з ним дитину": молода співачка заговорила про роман із Кіркоровим

Реклама
11:47

Перелякався українських дронів і вистрелив: у Криму помер полковник МВС РФ

11:36

Насипало два сантиметри снігу і вдарив мороз: де в Україні лютує негода

11:25

Принц Гаррі потрапив до чорного списку: джерела розкрили правду

11:23

Чи подорожчають овочі та фрукти в Україні: стало відомо, як зміняться ціни

11:03

Китайський гороскоп на завтра 9 травня: Півням - скандали, Драконам - розчарування

11:01

В ЗСУ прокоментували ідею створення демілітаризованої зони між Україною і РФ

10:59

Київ провів переговори з Віткоффом і Келогом про 30-денне перемир'я: що відомо

10:45

Під виглядом "перемирʼя": Братчук сказав, до чого готуються росіяни на фронті

10:16

Чому українська рання картопля в 3-4 рази дорожча за імпортну: експерти пояснили

10:09

Розміновував російські бомби під Ізюмом: в Україні загинув екссолдат армії Британії

09:49

ЗСУ провели масштабну операцію: вдалося відкинути ворога подалі від Харкова

09:46

Карта Deep State онлайн за 8 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

09:38

Олександра Кучеренко розпрощалася з паризьким партнером і примчала до Києва

09:28

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 8 травня (оновлюється)

09:12

ЗСУ могли просунутися в Курській області: в ISW розповіли про успіхи Сил оборони

09:03

Путін оголосив перемир'я на три дні: стало відомо, чи дотримуються окупанти тиші

08:13

Чи отримає Україна ракети Taurus: канцлер Німеччини заінтригував заявою

08:10

Росія почала платити виснаженням за війну в УкраїніПогляд

08:07

Відмовилися зустрічатися: Денисенко і Федінчик проігнорували засідання суду

07:47

"Головна" валюта може змінитися: у НБУ сказали, чи буде перехід з долара на євро

Реклама
07:10

Чим відрізняються 2 хлопчики: складна загадка для найуважніших

06:52

Партизани провели диверсію: без зв'язку залишилися військові об'єкти в Підмосков'ї

06:00

Чому парад на Красній площі Москви – законна військова мета для УкраїниПогляд

05:50

Заковиристий тест на IQ: знайдіть 3 відмінності в картинках лучниці за 15 секунд

05:32

Здогадуються одиниці: що означає дивний червоний хрест на світлофорі

05:02

Не тільки десерт: звідки беруть пташине молоко

04:30

Для чого потрібні кнопки із "+" та "-" на кермі в авто: відповідь здивує водіїв

04:04

Китай може почати тиснути на Росію для завершення війни - названо умовуВідео

03:17

РФ готується до нових наступів: чи чекати перемир'я до літа 2025 року

02:30

Піде з життя або передасть владу: прогноз останнього терміну Путіна в КремліВідео

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з Авраменком
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти