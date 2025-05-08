Чи дотримується РФ режиму тиші: Сибіга зробив жорстку заяву про "перемирʼя"

Ворот продовжує атакувати позиції українських бійців на фронті.

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Ворог не дотримується режиму тиші / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, УНІАН

Ключові тези:

Путінське "парадне припинення вогню" виявляється фарсом

Росіяни продовжують наступати по всій лінії фронту

Україна готова до щонайменше 30-денного повного припинення вогню

Попри оголошене "перемирʼя" російським злочинцем Володимиром Путіним, окупанти продовжують атакувати по всій лінії фронту. Лише з опівночі до опівдня РФ 734 рази порушила режим припинення вогню та провела 63 штурмові операції, 23 з яких досі тривають. Про це повідомив глава МЗС України Андрій Сибіга.

"Я щойно розмовляв з військовим командуванням України, яке надало інформацію про ситуацію на передовій. Як і очікувалося, путінське "парадне припинення вогню" виявляється фарсом. Згідно з нашими військовими даними, попри заяви Путіна, російські війська продовжують наступати по всій лінії фронту", - уточнив Сибіга. відео дня

За його словами, противник вже 586 разів обстріляв позиції українських бійців, 464 з яких із застосуванням важкого озброєння.

Також росіяни 176 разів вдарили FPV-дронами та здійснили 10 авіаударів із застосуванням 16 керованих авіаційних бомб.

"Ми адекватно реагуємо на всі обстріли та ділимося всією інформацією про порушення Росією режиму припинення вогню зі Сполученими Штатами, ЄС та європейськими партнерами, всіма іншими державами та міжнародними організаціями. Ми не дозволимо Путіну нікого обдурити, коли він навіть не дотримується власного слова", - написав Сибіга.

Глава МЗС наголосив, що Україна готова до щонайменше 30-денного повного припинення вогню.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко також підтвердив інформацію про те, що російське "перемирʼя" досі не запрацювало на фронті, загарбники продовжують проводити атаки.

"За перемир‘я хочуть видати тільки відсутність "Шахедів" у небі, але перемир‘я - це коли ніхто з них не стріляє, не тривають їх штурмові дії, як зараз, і замовкає вся арта", - підкреслив Коваленко.

Перемирʼя до 9 травня - останні новини

Нагадаємо, військовий оглядач Богдан Мірошников заявив, що попри обіцянки Кремля припинити вогонь до Дня перемоги 9 травня, вже протягом перших семи хвилин "перемир'я" російська армія кілька разів ударила реактивними системами залпового вогню по прифронтових районах і лініях бойового зіткнення.

Як повідомляв Главред, за словами речника Української добровольчої армії Сергія Братчука, загарбники не дотримуються режиму тиші на фронті, зокрема на півдні. Крім того, країна-агресор Росія користується так званим "перемир'ям", аби підтягнути резерви та підготуватися до наступальних дій.

Нещодавно росЗМІ з посиланням на власні джерела писали, що Путін нібито доручив Міноборони визначити цілі в Києві для удару "Орешником" у відповідь на атаки ЗСУ в День перемоги.

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Хто такий Андрій Сибіга? Андрій Сибіга — міністр закордонних справ, український дипломат, народився 1 січня 1975 року в місті Зборів, Тернопільської області. З 2016 по 2021 рік Андрій Сибіга був надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині, де відігравав ключову роль у зміцненні українсько-турецьких відносин. У 2021 році він був призначений заступником керівника Офісу президента України, а з квітня 2024 року — першим заступником міністра закордонних справ України​, ідеться у матеріалі Главреда.

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