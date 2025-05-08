'Сюрприз' від України на 9 травня: відомо, по яких цілях в РФ можуть бити ЗСУ

Подібний удар стукне по самолюбству Путіна.

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Чи можливі удари по РФ 9 травня / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, скріншот з відео

Головне із заяви експерта:

Основне завдання України – знищення військових об'єктів ворога

Завдати удару по параду на Червоній площі доцільно

Якщо говорити про доцільність ударів України по країні-агресору Росії на 9 травня, то слід відштовхуватись від того, що наше основне завдання – знищення військових об'єктів ворога. Про це заявив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан у коментарі Главреду.

"У нас не так багато засобів, щоб ми користувалися ними як ІПСО. Проте удару по параду на Червоній площі завдавати доцільно. Причому не лише 9 травня, а хоч сьогодні, коли йдуть репетиції та прогони, і на них виходять практично усі учасники", - наголосив він. відео дня

За його словами, основне військове завдання – завдання поразки противнику.

"Якщо противник, допустимо, розподіляється на якійсь площі з великою щільністю особового складу, потрібно однозначно бити. Не чекати 9 травня. Але й 9-го треба бити. Адже визначено локацію – Червону площу, і навіть зрозуміло час. Це не те, що можна, це потрібно робити", - додав він.

Світан також зауважив, що психологічні моменти, пов'язані із якимись святами – це не військове завдання.

"Зрозуміло, що подібний удар стукне по самолюбству Путіна, але військові на це мало звертають увагу. Їхня мета – легальний військовий об'єкт. Парад на Червоній площі та підготовка зараз до параду – це зосередження військ противника, техніки та особового складу. Противника треба знищувати. При цьому нас не має зупиняти наявність іноземних гостей та громадянського населення на параді. На нас напали. Ми – країна, що обороняється. За всіма законами, зокрема міжнародними, ми маємо повне право використовувати будь-які кошти в будь-якому місці для знищення агресора, де б він не був", - вважає полковник запасу ЗСУ.

Удари по території РФ - що відомо

Як повідомляв Главред, у ніч на 7 травня Росію атакували дрони. Вибухи прогриміли в Саранську, Тулі та в Московській області. У Саранську (Республіка Мордовія) після атаки дронів, горить завод Оптиковолоконні Системи.

У вівторок, 6 травня, мер Москви Сергій Собянін повідомив про атаку безпілотників на столицю Росії. За його словами, російська ППО нібито відбила атаку двох БПЛА, що летіли в бік Москви.

Авіаційний фахівець і науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко заявив, що нещодавню масштабну атаку безпілотників на територію Росії можна розцінювати як своєрідну розвідку боєм - перевірку слабких місць у російській системі ППО.

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Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

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