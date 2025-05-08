"Головна" валюта може змінитися: у НБУ сказали, чи буде перехід з долара на євро

Багато в чому економічна траєкторія залежить від ситуації на фронті та від того, як розвиватиметься російсько-українська війна.

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Україна розглядає можливість переходу з долара на євро / Колаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay.com

Коротко:

Нацбанк України перегляне, чи має євро бути базовою валютою для гривні замість долара

Пишний назвав кілька причин для потенційної зміни "головної" валюти

Голова Національного банку Андрій Пишний заявив, що Україна розглядає можливість відійти від долара США, як валюти основної курсової прив'язки, на користь євро.

Як пише Reuters, Пишний пояснює такий гіпотетичний сценарій кількома факторами, а саме:

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потенційний вступ країни до Європейського Союзу;

посилення ролі ЄС у забезпеченні обороноздатності України;

"велика волатильність на світових ринках і ймовірність фрагментації глобальної торгівлі".

Пишний додав, що робота щодо такої можливої зміни "головної" валюти є "складною і потребує якісної, різнобічної підготовки".

На думку глави Нацбанку, пожвавлення інвестиційної та споживчої активності завдяки тіснішим зв'язкам з Європою та нормалізації економіки допомогли б економічному зростанню "трохи підвищитися упродовж наступних двох років до 3,7-3,9%".

Тим часом Пишний звернув увагу, що багато в чому економічна траєкторія залежить від ситуації на фронті й від того, як розвиватиметься російсько-українська війна.

"Швидке припинення війни однозначно було б позитивним сценарієм з хорошими економічними результатами, якби воно включало гарантії безпеки для України", - вважає Пишний.

Пишний додав, що операції з доларами США продовжують домінувати в усіх сегментах валютного ринку. Водночас частка операцій, деномінованих у євро, у більшості сегментів зростає, хоча "поки що помірно".

Курс долара в Україні / Інфографіка: Главред ​

Ситуація на валютному ринку України - останні новини

Як писав Главред, Національний банк України підвищив офіційний курс євро на 8 травня 2025 року.

НБУ встановив офіційний курс долара США на рівні 41,43 грн/дол., що на 2 копійки менше, ніж у попередній банківський день. Таким чином, гривня незначно зросла відносно американської валюти.

У першій декаді травня курс долара залишиться стабільним, але згодом може зрости до 42 грн, прогнозує експерт Олег Пендзин. За його словами, інфляція знизиться через здешевлення овочів, що дозволить НБУ підвищити офіційний курс.

МВФ істотно поліпшив прогноз щодо курсу. У Міжнародному валютному фонді з'явився прогноз, що долар коштуватиме понад 50 гривень лише у 2029 році.

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