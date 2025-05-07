Зеленський відреагував на масовані удари по РФ і висунув пропозицію Путіну

Україна не знімає пропозицію щодо проведення 30-денного перемир'я, однак саме від Росії відповіді на дану ініціативу досі немає, зазначив Зеленський.

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Зеленський відреагував на масовані удари по РФ / Колаж Главред, фото: скріншоти із відео

Про що сказав Зеленський:

Російське небо сьогодні неспокійне абсолютно зеркально

Україна не знімає пропозицію щодо 30-денного перемир'я

Президент України Володимир Зеленський відреагував на масовані удари дронів по території Росії та наголосив, що пропозиція щодо 30-денного припинення вогню все ще актуальна. Відповідну заяву він зробив під час вечірнього звернення.

"Абсолютно справедливо, що російське небо, небо агресора сьогодні дзеркально, теж неспокійне", - наголосив він.

відео дня

Президент Зеленський підкреслив, що пропозиція України щодо припинення вогню щонайменше на 30 днів залишається чинною.

"Ми не знімаємо цю пропозицію, яка може дати шанс дипломатії. Але саме від Росії світ не бачить відповідь. Жодної відповіді, крім нових ударів", - додав він.

Він також зауважив, що це чітко демонструє всім, хто насправді є ініціатором війни. За словами глави держави, Росія мусить припинити свою агресію, це лише питання часу. Війна є поразкою для всіх сторін, зокрема й для агресора, а санкційний тиск на РФ лише зростатиме.

"І це відчутні санкції. Правосуддя світу теж буде працювати. Багато в чому, на жаль, повільно, але що важливо невідворотно. Ми готуємо новини щодо цього. Ми прискорюємо справедливість", - резюмував глава держави.

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 7 травня внаслідок обстрілу з боку країни-агресора Росії на Запорізькій атомній електростанції було виведено з ладу одну з двох зовнішніх ліній електропередачі. Про це повідомили в Міністерстві енергетики України.

Тим часом у ніч на 7 травня в самій Росії було завдано ударів по важливих об'єктах оборонно-промислового комплексу. Як розповів керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко, у Саранську було уражено завод оптоволоконних систем — стратегічне підприємство, яке виготовляє засоби зв'язку для армії РФ, зокрема для дронів.

Водночас, у США озвучили ідею створити демілітаризовану зону під спільним контролем України та Росії. Про це заявив спеціальний представник США з питань України та Росії Кіт Келлог.

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