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Розстріляв людей і втік: подробиці стрілянини під Києвом

Ангеліна Підвисоцька
8 травня 2025, 16:55
1137
Правоохоронці проводять спецоперацію із затримання нападника.
стрілянина в Софіївській Борщагівці
Наслідки стрілянини в Софіївській Борщагівці / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

Що відомо:

  • Під Києвом у Софіївській Борщагівці сталася стрілянина
  • Унаслідок нападу загинули люди

У Софіївській Борщагівці пролунали постріли. Відомо, що внаслідок стрілянини загинули люди. Про це повідомляє Національна поліція України.

"Поліція Київщини встановлює обставини стрілянини в Бучанському районі, внаслідок якої загинули кілька людей. Сьогодні о 15:22 до поліції надійшло повідомлення про те, що в селі Софіївська Борщагівка чоловік розстріляв громадян", - йдеться в повідомленні.

відео дня

Наразі на місці події працюють екстрені служби. Правоохоронці проводять спецоперацію із затримання стрільця. Що стало причиною стрілянини поки невідомо.

Водночас у Мережі вже з'явилося відео з місця трагедії. Судячи з усього, стрілянина сталася в приватному секторі на території приватного будинку або поблизу нього.

Дивіться відео з місця стрілянини в Софіївській Борщагівці:

стрілянина під Києвом
Наслідки стрілянини в Софіївській Борщагівці / фото: скріншот

Інші новини

В одному з торгово-розважальних центрів Білої Церкви у вівторок, 18 березня, сталася стрілянина. Група невідомих увірвалася до приміщення спортклубу, здійснила кілька пострілів зі зброї та втекла. У результаті цього постраждала людина.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 14 березня в центрі Одеси застрелили активіста Дем'яна Ганула. У нього залишилися молода дружина і новонароджена дочка Сара.

28 січня, в одному з кафе в центрі Києва також сталася стрілянина. Невідомий відкрив вогонь із травматичної зброї та поранив 68-річного чоловіка.

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