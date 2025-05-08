Розстріляв людей і втік: подробиці стрілянини під Києвом

Що відомо:
- Під Києвом у Софіївській Борщагівці сталася стрілянина
- Унаслідок нападу загинули люди
У Софіївській Борщагівці пролунали постріли. Відомо, що внаслідок стрілянини загинули люди. Про це повідомляє Національна поліція України.
"Поліція Київщини встановлює обставини стрілянини в Бучанському районі, внаслідок якої загинули кілька людей. Сьогодні о 15:22 до поліції надійшло повідомлення про те, що в селі Софіївська Борщагівка чоловік розстріляв громадян", - йдеться в повідомленні.відео дня
Наразі на місці події працюють екстрені служби. Правоохоронці проводять спецоперацію із затримання стрільця. Що стало причиною стрілянини поки невідомо.
Водночас у Мережі вже з'явилося відео з місця трагедії. Судячи з усього, стрілянина сталася в приватному секторі на території приватного будинку або поблизу нього.
Дивіться відео з місця стрілянини в Софіївській Борщагівці:
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В одному з торгово-розважальних центрів Білої Церкви у вівторок, 18 березня, сталася стрілянина. Група невідомих увірвалася до приміщення спортклубу, здійснила кілька пострілів зі зброї та втекла. У результаті цього постраждала людина.
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 14 березня в центрі Одеси застрелили активіста Дем'яна Ганула. У нього залишилися молода дружина і новонароджена дочка Сара.
28 січня, в одному з кафе в центрі Києва також сталася стрілянина. Невідомий відкрив вогонь із травматичної зброї та поранив 68-річного чоловіка.
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