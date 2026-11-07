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Похолодання охопить всю Україну: коли температура опуститься до -4 градусів

Марія Николишин
7 листопада 2026, 20:46
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Синоптики наголосили, що в західних областях вночі та вранці місцями можливий туман.
Похолодання охопить всю Україну: коли температура опуститься до -4 градусів
Прогноз погоди в Україні на 8 листопада / фото: pixabay

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода у неділю
  • Де прогнозується туман

Погода в Україні у неділю, 8 листопада, буде хмарною з проясненнями. Опадів не очікується. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Зокрема, в західних областях вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

відео дня

Температура повітря вночі складатиме від +1 до -4 градусів, вдень очікується +1…+6 градусів, на Закарпатті до +10 градусів.

Похолодання охопить всю Україну: коли температура опуститься до -4 градусів
Погода в Україні 8 листопада / фото: meteoprog

Якою буде погода в Києві та області

Завтра в Києві та області також буде хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура повітря по області вночі коливатиметься від +1 до -4 градусів, вдень +1…+6 градусів, у Києві вночі прогнозується близько 0 градусів, вдень +4…+6 градусів.

Похолодання охопить всю Україну: коли температура опуститься до -4 градусів
Прогноз погоди в Києві / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, синоптик Ігор Кібальчич говорив, що погода в Україні впродовж вихідних 7 та 8 листопада буде прохолодною, місцями з невеликим снігом та поривчастим вітром.

Синоптикиня Наталка Діденко заявляла, що потепління після 10-го листопада переноситься на 15-16 листопада, тобто зсувається на кінець наступного тижня.

Зима 2026–2027 років в Україні, найімовірніше, буде на 1–2 градуси теплішою за кліматичну норму, проте морози до -20 °C і нижче не виключені. Про це свідчать розрахунки більшості погодних моделей. Головну роль відіграватиме приплив теплого та вологого повітря з Атлантики.

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Про джерело: Укргідрометцентр

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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