Ціна злетить на 25%: в Україні через дефіцит подорожчає низка популярних продуктів

Ви дізнаєтеся:
- Які продукти в Україні подорожчають через дефіцит
- Що впливає на зростання ціни
В Україні через весняні заморозки може виникнути дефіцит низки фруктів та ягід. Так, через несприятливі погодні умови постраждали врожаї абрикосів, яблук і лохини.
Внаслідок цього ціни на персики та абрикоси влітку можуть зрости на 20-25% у порівнянні з попереднім роком. Про це розповів голова "Укрсадвинпрому" Володимир Печко, пише OBOZ.UA.
Він зазначив, що найскладнішою буде ситуація з абрикосами. Значна частина врожаю цих фруктів знищена, адже дерева абрикос від природи дуже чутливі до весняних похолодань і несприятливої погоди. Українські абрикоси потраплять на ринок, проте їхня пропозиція буде обмеженою.
Персики краще пережили весняні похолодання, але в окремих регіонах втрати урожаю досягнули рівня 20%.
Черешня, особливо пізні сорти, уникла значних пошкоджень. Ситуація з яблуками неоднозначна – на багатьох підприємствах заморозки негативно вплинули на цвітіння.
Лохина також зазнала серйозних пошкоджень через заморозки – на Черкащині та в північних регіонах зафіксовано втрати до 85%. Також значних втрат цього продукту зазнали виробники на Закарпатті – там постраждало 20% ранніх сортів і до 40% пізніх. Проте експерти зазначають, що загальних врожай лохини в Україні не буде критично зменшений, адже насадження розподілені по усіх регіонах.
Економічний експерт Олег Пендзин прогнозує, що влітку ціни на персики та абрикоси можуть бути на 20-25% вищими, ніж у цей самий час минулого року – через втрати урожаю фруктів та ягід внаслідок заморозків та через залежність українського ринку від імпортної продукції.
Ціни на продукти в Україні – останні новини
Раніше повідомлялося, що два види популярних фруктів можуть зникнути з прилавків. Також через погодні умови можуть бути знищені до 30% врожаю двох видів ягід.
Як раніше повідомляв Главред, експерти пояснили, чому українська рання картопля в 3-4 рази дорожча за імпортну. Насправді є досить просте пояснення, чому українці змушені купувати вирощену в нашій державі ранню картоплю дорожче, ніж ту, яка привезена з-за кордону.
Також раніше стало відомо, чи подорожчають овочі та фрукти в Україні. Почався новий сезон спочатку тепличних, а потім і ґрунтових овочів – стало відомо, як зміниться ціна. Також експерти попередили, що продаж фруктів під загрозою.
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Хто такий Олег Пендзин
Олег Володимирович Пендзин - економіст, керівник громадської спілки "Економічний дискусійний клуб". Виступає в якості економічного експерта на телебаченні, а також автора матеріалів для низки українських медіа на фінансову та споживчу тематику.
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