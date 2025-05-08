Трамп запросив нового посередника для переговорів між Україною та РФ - хто ним буде

Президент США висловив намір залучити президента Туреччини до процесу врегулювання війни між Україною та РФ, зазначають ЗМІ.

https://glavred.net/world/tramp-priglasil-novogo-posrednika-dlya-peregovorov-mezhdu-ukrainoy-i-rf-kto-im-budet-10662890.html Посилання скопійоване

Трамп запросив нового посередника для переговорів між Україною та РФ / Колаж Главред, фото: скріншоти із відео, УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

Трамп хоче зробити Ердогана посередником в переговорах між Україною та РФ

Туреччина має намір активізувати дипломатичні зусилля, щоб зробити "перемир'я на 9 травня" - постійним

Дональд Трамп запропонував президентові Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану виступити посередником у мирних переговорах між Україною та Росією. Про це повідомляє видання Hürriyet.

У межах нещодавньої телефонної розмови Трамп і Ердоган обговорили низку політичних питань. За словами Трампа, він розраховує на залучення Туреччини до процесу припинення війни.

відео дня

Як зазначає видання, Трамп підкреслив важливість ролі Анкари у врегулюванні конфлікту й висловив упевненість у здатності Ердогана налагодити діалог між сторонами. У відповідь турецький лідер підтримав ініціативу й підтвердив готовність сприяти мирним переговорам.

"Президент Ердоган є лідером, який може вести переговори як із Володимиром Путіним, так і з Володимиром Зеленським", - зазначило джерело, близьке до переговорів.

Як повідомляє турецьке видання t24, у найближчий час Анкара має намір активізувати дипломатичні зусилля, щоб зробити запропоноване Росією перемир’я на 8–11 травня постійним. Очікується, що Туреччина відновить інтенсивні переговори як з Москвою, так і з Києвом, закликаючи обидві сторони повернутися до мирного діалогу.

Крім того, турецьке МЗС надіслало сигнал про підтримку з боку США, спрямовану на зменшення безпекових ризиків у Чорному морі та збереження стабільності в регіоні.

Що відомо про Дональда Трампа / Інфографіка: Главред

Війна в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп заявив про намір залучити президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана до процесу врегулювання війни між Україною та Росією. У своєму дописі в соцмережі Truth Social він зазначив, що мав із турецьким лідером "дуже хорошу і продуктивну" телефонну розмову.

Тим часом спеціальний посланець США в Україні, генерал у відставці Кіт Келлог наголосив, що головною перешкодою на шляху до миру залишається позиція Росії. Про це повідомив Інститут вивчення війни (ISW).

Попри заявлене російським диктатором Володимиром Путіним "перемир’я", окупаційні війська продовжують активні бойові дії вздовж усієї лінії фронту. За словами міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, лише з опівночі до опівдня російські сили 734 рази порушили режим припинення вогню та здійснили 63 штурмові атаки, 23 з яких на той момент ще тривали.

Інші новини:

Хто такий Реджеп Тайїп Ердоган? Редже́п Тайї́п Ердога́н (тур. Recep Tayyip Erdoğan[a]; нар. 26 лютого 1954, Стамбул, Туреччина) — турецький державний діяч, політик. Президент Туреччини з 28 серпня 2014 року, пише Вікіпедія. Прем'єр-міністр Туреччини (2003—2014). Лідер турецької керівної Партії справедливості і розвитку. У 1994–1998 роках був мером Стамбула. 2018 року знову був обраний Президентом на дострокових виборах в Туреччині. Почесний доктор МДІМВ.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред