ЗСУ провели масштабну операцію: вдалося відкинути ворога подалі від Харкова

Українські бійці деокупували 200 гектарів лісу.

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ЗСУ мають успіхи на Харківському напрямку / Колаж: Главред, фото: 199 навчальний центр Десантно-штурмових військ ЗС України, deepstate

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Україна відновила позиції біля Липців в Харківській області

Українські бійці звільнили понад 200 гектарів

Сили оборони України відновили позиції біля селища Липці Харківської області. Про це повідомила команда аналітиків DeepState вранці, 8 травня.

Представник бригади НГУ "Хартія" у Telegram-каналі заявив, що українські бійці змогли відтіснити російських окупантів далі від Харкова та відновити контроль над важливою природною і тактично значущою ділянкою місцевості.

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"13-та бригада Національної гвардії України "Хартія" у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони України завершила масштабну операцію зі звільнення лісового масиву на північ від Липців, Харківська область. Загальна площа деокупованої території становить понад 200 гектарів", - зазначили в НГУ "Хартія".

Представник бригади додає, що наступальні дії тривали 5,5 місяців. За цей проміжок часу ворог втратив загиблими та пораненими майже 1500 солдатів, понад 200 одиниць озброєння та 175 одиниць техніки.

ЗСУ відновили позиції в Харківській області / Фото: скріншот deepstate

Ситуація на фронті - останні новини

Нещодавно Главред з посиланням на Інститут вивчення війни писав, що Сили оборони України, ймовірно, просунулися в Курській області, зокрема в районі селища Тьоткіно, що на території РФ.

Нагадаємо, окупаційна армія країни-агресорки Росії ще більше наблизилась до міста Покровськ, що у Донецькій області. Голова ОВА Вадим Філашкін повідомив, що ситуація біля Покровська зараз найскладніша, але ЗСУ роблять усе можливе, щоб стримати росіян і це їм наразі добре вдається.

Крім того, військовий аналітик Костянтин Машовець заявляв, що російські окупанти проводять перегрупування підрозділів, що діють на Куп'янському напрямку.

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