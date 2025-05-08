У Ватикані обрали нового Папу Римського - хто ним став і чим він унікальний

Католицький світ вперше очолив Папа з Північної Америки — Лев XIV, який обіцяє оновлення Церкви в дусі близькості до людей та глобального діалогу.

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Що відомо про нового Папу Римського / Колаж Главред, фото: скріншоти із відео

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Що відомо про нового Папу Римського

Ключові заяви нового Пару Римського

Католицький світ отримав нового духовного лідера — Папою Римським став Роберт Френсіс Прево, який взяв ім'я Лев XIV. Таким чином він став першим Папою Римським із Північної Америки. Його обрання викликало великий інтерес як серед вірян, так і в суспільстві загалом. Хто він, яким був його шлях до Ватикану і які виклики стоятимуть перед ним у найближчі роки — далі у матеріалі Главреда.

Біографія нового Папи Римського

Як повідомляє пресслужба Ватикану, Роберт Френсіс Прево народився 14 вересня 1955 року в Чикаго, штат Іллінойс (США) - на момент вступу на посаду Папи Римського йому 69 років. У 1977 році вступив до новіціяту Ордену Святого Августина в провінції Матері Божої Доброї Поради в Сент-Луїсі.

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29 серпня 1981 року склав урочисті обіти. Закінчив Католицький богословський університет у Чикаго, здобувши ступінь з богослов’я.

У 27 років вирушив до Риму для вивчення канонічного права в Папському університеті Святого Томи Аквінського. Священичі свячення отримав 19 червня 1982 року, а у 1984 році здобув ліценціат. Після цього служив у місії в Чулуканасі (Перу) у 1985–1986 роках.

У 1999 році був обраний провінційним настоятелем провінції "Матері Доброї Поради" в Чикаго. Через два з половиною роки на черговій Генеральній Капітулі був обраний генеральним настоятелем, служіння якого знову було довірено йому на черговій Генеральній Капітулі 2007 року. У жовтні 2013 року повернувся до своєї провінції (Чикаго), щоб служити вчителем сповідників та провінційним вікарієм.

3 листопада 2014 року Папа Франциск призначив його Апостольським адміністратором єпархії Чіклайо в Перу, надавши йому титул єпископа Суфар. У 2018 році він став другим віце-президентом Перуанської єпископської конференції, а згодом — членом Конгрегацій у справах духовенства (2019) та єпископів (2020). У 2020 році також призначений Апостольським адміністратором дієцезії Кальяо.

30 січня 2023 року Папа Франциск призначив кардинала Прево префектом Дикастерії у справах єпископів, тобто відповідальним за відбір нових єпископів та головою Папської комісії для Латинської Америки.

Головні заяви нового Папи Римського

Як повідомляє ABC News, Роберт Френсіс Прево дуже близький до бачення Франциска щодо навколишнього середовища, допомоги бідним і мігрантам. У 2024 році він сказав, що "єпископ не повинен бути маленьким принцом, який сидить у своєму королівстві, а навпаки, покликаний бути смиренним, бути близьким до людей, яким служить, ходити з ними і страждати разом з ними".

В інтерв'ю Католицькій службі новин 2023 року його запитали, як він реагує на проблеми з єпископами чи єпархіями - на що він відповів, що нагадує священнослужителям про їхню присягу "жити і працювати в сопричасті зі Святішим Отцем".

"Дух синодальності включає в себе потребу і бажання слухати не тільки самого єпископа, але й багатьох людей в єпархії, щоб побачити, який найкращий спосіб сприяти розвитку автентичної Церкви в кожній єпархії в світі", - сказав він тоді.

Він також висловив підтримку рішенню Папи Франциска щодо допущення розлучених і повторно одружених католиків до Святого Причастя. Водночас його підтримка дозволу на благословення одностатевих пар була стриманою.

Як повідомляє Sky News, попри тривале табу на обрання американця Папою через вплив США на світовій арені, Лео розглядали як компромісного кандидата. Його служіння в Перу дозволяє сприймати його як фігуру з ширшою міжнародною перспективою, ніж просто американського претендента.

Обрання нового Папи Римського - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, сьогодні, 8 травня у Ватикані обрали нового Папу Римського — над Сикстинською капелою піднявся традиційний білий дим, що символізує завершення конклаву. Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на пряму трансляцію. У соцмережах уже активно поширюється відео з моменту появи білого диму.

Президент України Володимир Зеленський привітав нового Папу Римського Льва XIV з початком його понтифікату, опублікувавши відповідне звернення в Telegram.

Нагадаємо, попередній Папа Франциск, який останнім часом мав проблеми зі здоров’ям, помер 21 квітня у Ватикані.

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