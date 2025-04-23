В центрі Москви пролунали потужні вибухи, почалась велика пожежа - перші деталі

Коротко:
- Вибухи та пожежа на парковці "Афімолл Сіті" у Москві
- Чорний дим і загоряння автомобіля
Сьогодні, 23 квітня, у Москві сталися вибухи, а в районі комплексу "Москва-Сіті" спостерігали клуби чорного диму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.
Згідно з інформацією російських ЗМІ, вибухи та подальша пожежа виникли на парковці торгового центру "Афімолл Сіті" в комплексі "Москва-Сіті". Очевидці зазначають, що з місця події валять густі чорні клуби диму. На місце події вже прибули російські рятувальники, які оцінили ситуацію як підвищений рівень небезпеки.
Російські Telegram-канали публікують відео палаючого автомобіля, однак через погану видимість на кадрах неможливо точно визначити марку машини чи інші деталі.
Згодом Міністерство з надзвичайних ситуацій Росії повідомило, що на парковці "Афімолл Сіті" згоріли будівельні матеріали та ємності під тиском, при цьому пожежу вдалося локалізувати.
Вибухи в Росії - новини
Нагадаємо, як повідомляв Главред 22 квітня, на військовому арсеналі у Володимирській області РФ прогриміли вибухи. Дрони атакували 51-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ. Вже відомо, що оголошено евакуацію з 7 навколишніх населених пунктів, зокрема Мирного. Місцеві там залишились без вікон і тепер також чують свист детонуючих ракет.
Раніше повідомлялося про те, що авіація ЗСУ розбомбила завод у Курській області, де ховалися окупанти. Російські джерела вже повідомили про велику кількість загиблих.
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Що таке Telegram?
Telegram - кросплатформна система миттєвого обміну повідомленнями (месенджер) із функціями обміну текстовими, голосовими та відеоповідомленнями, а також стікерами, фотографіями та файлами багатьох форматів, повідомляє "Вікіпедія".
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