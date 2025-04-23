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В центрі Москви пролунали потужні вибухи, почалась велика пожежа - перші деталі

Руслан Іваненко
23 квітня 2025, 17:35
1567
Чорний дим і прибуття рятувальників – всі подробиці події.
Пожар в РФ
Чорний дим у центрі Москви / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео Telegram

Коротко:

  • Вибухи та пожежа на парковці "Афімолл Сіті" у Москві
  • Чорний дим і загоряння автомобіля

Сьогодні, 23 квітня, у Москві сталися вибухи, а в районі комплексу "Москва-Сіті" спостерігали клуби чорного диму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

відео дня

Згідно з інформацією російських ЗМІ, вибухи та подальша пожежа виникли на парковці торгового центру "Афімолл Сіті" в комплексі "Москва-Сіті". Очевидці зазначають, що з місця події валять густі чорні клуби диму. На місце події вже прибули російські рятувальники, які оцінили ситуацію як підвищений рівень небезпеки.

В центрі Москви пролунали потужні вибухи, почалась велика пожежа - перші деталі

Російські Telegram-канали публікують відео палаючого автомобіля, однак через погану видимість на кадрах неможливо точно визначити марку машини чи інші деталі.

Згодом Міністерство з надзвичайних ситуацій Росії повідомило, що на парковці "Афімолл Сіті" згоріли будівельні матеріали та ємності під тиском, при цьому пожежу вдалося локалізувати.

Вибухи в Росії - новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред 22 квітня, на військовому арсеналі у Володимирській області РФ прогриміли вибухи. Дрони атакували 51-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ. Вже відомо, що оголошено евакуацію з 7 навколишніх населених пунктів, зокрема Мирного. Місцеві там залишились без вікон і тепер також чують свист детонуючих ракет.

Раніше повідомлялося про те, що авіація ЗСУ розбомбила завод у Курській області, де ховалися окупанти. Російські джерела вже повідомили про велику кількість загиблих.

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