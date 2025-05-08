Результати ранкових виборів Папи Римського: який дим здійнявся над Ватиканом

Сьогодні планується проведення ще двох раундів голосування.

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Голосування за нового Папу Римського / колаж: Главред, фото: vatican.va, скріншот з відео

Коротко:

Голосування за нового Папу Римського не увінчалося успіхом

Над Сикстинською капелою знову здійнявся чорний дим

Ранкове голосування за нового Папу Римського не увінчалося успіхом. Як і попередній раз, над Сикстинською капелою здійнявся чорний дим. Про це пише Sky News.

"Із труби над Сикстинською капелою піднімається чорний дим. Це означає, що очікування нового Папи триває", - йдеться в повідомленні. відео дня

Як зазначають журналісти, судячи з усього, ранкове голосування не увінчалося успіхом в обранні нового Папи Римського.

Відомо, що кардинали повернуться сьогодні вдень для проведення ще двох раундів голосування.

Голосування за нового Папу Римського - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, 21 квітня у Ватикані помер Папа Римський Франциск, який раніше перебував у тяжкому стані в лікарні і був виписаний. Звістка про смерть понтифіка надійшла з "Дому святої Марти".

Відомо, що на посаду Папи Римського може претендувати будь-який хрещений і неодружений католик, але зазвичай ним стає хтось із числа кардиналів. Кардинал є римським єпископом, вища посадова особа Католицької церкви після понтифіка. Також кардинали виступають у ролі радників Папи і допомагають йому в керівництві Ватиканом.

У перший день голосування кардинали католицької церкви не обрали нового Папу Римського. Про це стало відомо, коли з димоходу Сикстинської капели повалив чорний дим.

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Що таке Sky News? Sky News - британський 24-годинний новинний телевізійний канал. Входить до групи каналів компанії Sky, яка зі свого боку є частиною корпорації Comcast. Аудиторія Sky News переважно перебуває у Великій Британії, а також в інших частинах світу, де можливий прийом каналу (зокрема в готельних міжнародних мережах). Аудиторію оцінюють у 150 мільйонів осіб по всьому світу, пише Вікіпедія.

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