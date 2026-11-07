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РФ може вдатися до нової тактики під Херсоном: чи є загроза штурму міста

Марія Николишин
7 листопада 2026, 22:21
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Великого штурму міста оглядач не очікує, але попереджає посилення обстрілів.
РФ може вдатися до нової тактики під Херсоном: чи є загроза штурму міста
Чи наважиться ворог форсувати Дніпро / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, deepstatemap

Головне із заяви експерта:

  • РФ стягнула додаткові сили в Олешки під час режиму тиші
  • Окупанти можуть спробувати переправити малі групи до Херсона
  • Великий штурм міста є малоймовірним

Російські окупаційні війська можуть спробувати переправити піхоту з окупованих Олешок через Дніпро до околиць Херсона або в саме місто. Про це заявив військовий оглядач Денис Попович в ефірі Radio NV.

Нарощування російського угруповання на лівому березі експерт розцінює як сигнал, який не варто ігнорувати.

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"Це небезпечно. Це може теоретично призвести до того, що вони спробують перетнути Дніпро і інфільтрувати свої піхотні групи на правий берег. Чи на околиці Херсона, чи в сам Херсон", - зазначив він.

За його оцінкою, йдеться не про повноцінну операцію із захоплення обласного центру, а про тактику просочування, яку росіяни можуть застосувати за обмеженої видимості.

"Я кажу про малі піхотні групи, які можуть переправитися на правий берег під прикриттям туману, дощу - погодних умов", - сказав експерт.

Чи посилить РФ тиск на цивільних

Окрім ризику проникнення ворожих груп, Попович прогнозує зростання тиску на мешканців Херсона. На його переконання, окупанти й надалі посилюватимуть терор місцевого населення.

"Це обстріли, це використання дронів, це бомби і так далі", - перелічив оглядач.

Чому великого форсування Дніпра не очікується

Масштабну наступальну операцію з метою захоплення Херсона експерт вважає малоймовірною. Ключова причина полягає в обмеженості сил, які Росія зосередила під Олешками.

"Тисяча особового складу, про яку зараз ідеться, - це не та кількість, за допомогою якої можна організувати великий штурм Херсона", - наголосив Попович.

Для повноцінного наступу через річку, за словами оглядача, знадобляться значні ресурси, форсування Дніпра і захоплення плацдарму, який згодом доведеться розширювати, утримувати та постачати.

РФ може вдатися до нової тактики під Херсоном: чи є загроза штурму міста
Олешки / Інфографіка: Главред

Скільки військових РФ завезла на лівобережжя Херсонщини

Начальник відділення безпілотних систем 34-ї окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ Ярослав Мороз говорив, що російська окупаційна армія скористалася гуманітарним режимом тиші в Олешках і перекинула на лівобережжя Херсонщини понад тисячу військових.

За його словами, ворог накопичив сили на тих позиціях, з яких його вибивали останні пів року. Фактично окупанти наблизилися до лінії зіткнення на 20 кілометрів.

"Масованих штурмових дій на даний час немає. Але, ми до них готові", - наголосив він.

РФ може вдатися до нової тактики під Херсоном: чи є загроза штурму міста
Херсон / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, аналітики Інституту вивчення війни говорили, що російські війська 3–4 листопада штурмували українські позиції одразу на кількох ділянках фронту, від півночі Сумщини до Запорізької області, проте підтвердженого просування не досягли. Найгарячішим став Костянтинівсько-Дружківський напрямок, де противник за дві доби атакував 24 рази.

Аналітичний проєкт DeepState оновив інтерактивну мапу бойових дій, зафіксувавши зміни на фронті. Окупаційна армія РФ має територіальні успіхи на Гуляйпільському напрямку. Армії РФ вдалося розширити зону контролю поблизу села Гуляйпільське Пологівського району Запорізької області.

Речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов заявляв, що російським окупаційним військам вдалося проникнути до північних районів Куп'янська на Харківщині та закріпитися там невеликими групами. Наразі в місті перебувають як українські, так і російські підрозділи.

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Про персону: Денис Попович

Денис Попович – військовий оглядач. Працював у виданні Цензор.НЕТ, в газеті "Сегодня", був головним редактором видання "Судово-юридична газета", а також видання "Народна правда". У 2005-2014 роках працював в газеті "Комерсант-Україна", а з 1998 по 2005 рік - в газеті "Киевские Ведомости".

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