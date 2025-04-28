Путін оголосив нове 'перемир’я' у війні: як відреагувала Україна

Російські окупанти повинні припинити всі бойові дії.

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Путін заявив про нове "перемир'я" в Україні / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, 72 ОМБр

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Путін оголосив "перемир'я" на честь "Дня перемоги"

Вони нібито триватиме з 00:00 8 травня до 00:00 11 травня

У ЦПД кажуть, що це маніпуляція, щоб приховати наміри Росії продовжувати війну

Російський диктатор Володимир Путін оголосив так зване "перемир'я" на честь святкування "Дня перемоги" (9 травня). Російські війська повинні припинити всі бойові дії на кілька днів. Про це пише російське пропагандистське агенство ТАСС.

За наказом Путіна, перемир'я оголосили у період з 00:00 8 травня і до 00:00 у ніч проти 11 травня. В цей час окупанти мають повністю припинити бої на фронті та атаки по території Україні.

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Кремль вважає, що Україна повинна приєднатися до цього перемир'я. Водночас РФ пригрозила "адекватною відповіддю", якщо українські захисники порушать "перемир'я" в сакральний для окупантів день - 9 травня.

Зазначимо, що під час попереднього так званого "великоднього перемир'я", яке було оголошене Росією, окупанти продовжили свої штурмові дії на фронті, а також обстріли українських міст.

Реакція України

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко заявив, що російське "перемир'я" є маніпуляцією. Так, за його словами, Кремль намагається приховати своє бажання продовжувати війну.

"Чому не повне та всеосяжне припинення вогню? Все, що не є всеосяжним припинення вогню є російською маніпуляцією в інформаційних та військових цілях, спробою приховати наміри продовжувати війну", - написав він.

Перше оголошення Росією "перемир'я" - головне

Нагадаємо, 19 квітня лідер РФ Путін оголосив великоднє перемир'я, яке почнеться о 18:00 19 квітня та триватиме до 00:00 21 квітня. Кремль тоді також заявив, що російські війська припинять бойові дії.

Проте президент України Володимир Зеленський повідомив, що на території Курської та Бєлгородської областей бої продовжуються, зокрема ворожі удари та застосування артилерії та дронів. В інших районах фронту стало тихіше.

Як повідомляв Главред, Україна запропонувала Росії продовжити перемир'я після Великодня, але Росія атакувала Харків, Одесу, Запоріжжя, Сумщину та Донеччину. Президент Зеленський заявив, що ці удари — свідомий терор, який можна зупинити лише наказом Кремля.

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Хто такий Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України.

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