Ратифікація угоди з США про надра: у Раді сказали, яким буде наступний крок

Новина про ратифікацію угоди вже зацікавила іноземних інвесторів.

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Ратифікація угоди з США / колаж: Главред, фото: Офіс президента, rada.gov.ua

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Ратифікація угоди відкриває шлях до другого етапу

Далі відбудеться підписання технічних угод щодо створення спільної установи

Ці процеси мають розтягнутися на термін до місяця

У Верховній Раді ратифікували угоду про партнерство України і США. Це відкриває шлях до другого етапу - погодження двох технічних угод. Про це заявив голова фракції Слуга народу Давид Арахамія в ефірі телемарафону.

За його словами, американське законодавство не вимагає ратифікації угоди про партнерство з Україною. Але український парламент мав ратифікувати угоду, оскільки вона містить питання податків, зборів і платежів в інвестиційний Фонд відбудови.

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Він додав, що, ймовірно, вже завтра, 9 травня, законопроєкт про ратифікацію підпише президент Володимир Зеленський.

"Після ратифікації ми переходимо до другого етапу - урядові наші перемовники мають закінчити процес узгодження та підписання двох інших угод, більш технічних угод щодо створення спільної установи, де три на три будуть вирішувати про інвестиційні проєкти, які буде розглядати і фінансувати цей фонд. Три людини - з українського боку, три людини – американського", - розповів Арахамія.

Зазначається, що за приблизними оцінками, ці процеси мають розтягнутися на термін до місяця.

"Ми сподіваємося, що вже до осені Фонд буде сформований та почне працювати", - наголосив нардеп.

Він також підкреслив, що новина про ратифікацію угоди вже зацікавила іноземних інвесторів і не тільки з США, але й з Британії, Франції та інших країн.

Угода з США / Інфографіка: Главред

Угода про копалини із США - що відомо

Як повідомляв Главред, 1 травня стало відомо, що Україна підписала важливу угоду зі Сполученими Штатами — Інвестиційний фонд відбудови Україна–США. Документ був укладений спільно з міністром фінансів США Скоттом Бессентом і передбачає залучення глобальних інвестицій у відновлення української економіки.

8 травня Верховна Рада ратифікувала угоду про корисні копалини, яку нещодавно підписали США та Україна. "За" віддали свої голоси 338 нардепи.

Народний депутат Ярослав Железняк заявив, що угода між Україною та США про співпрацю у сфері корисних копалин не передбачає жодних безпегових гарнтій. Також у ній не визначено термін дії.

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Що таке Верховна Рада України? Верховна Рада України (ВРУ) — єдиний законодавчий орган державної влади України, який має колегіальну будову та складається з 450 народних депутатів України, обраних терміном на п'ять років на основі загального, рівного та прямого виборчого права шляхом таємного голосування, пише Вікіпедія.

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