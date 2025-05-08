Мокрий сніг, заморозки і дощ: українцям назвали дату небезпечної погоди

Похолодання знову накриє Україну – синоптикиня сказала, у яких областях буде найхолодніше.

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Погода в Україні - нашу державу накриють мокрий сніг, заморозки і дощ/ фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода 9 травня

Де буде йти мокрий сніг і де будуть дощі

У яких областях буде найхолодніше

Погода в Україні у п’ятницю, 9 травня, принесе нові неприємні "сюрпризи". У цей день над південною частиною нашої держави розташується циклон. Він та його атмосферні фронти зумовлять завтра дощову погоду в більшості областей України.

А в Карпатах буде йти мокрий сніг. Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко.

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У центральних областях, на Одещині та Миколаївщині можливі сильні опади. На Волині, Рівненщині, а в денні години майже повсюди в західних областях – без істотних опадів.

За словами синоптикині, температура повітря упродовж дня буде дуже неоднорідною. Очікується, що на заході, півночі та на значній території центральних областей України температура становитиме +10…+14 градусів. У південній частині буде +12…+16 градусів, на Запоріжжі до +18, в Криму +17…+20 градусів. У східних областях очікується +16…+21 градус.

Погода в Україні 9 травня/ Facebook Діденко

Погода в Україні 9 травня/ meteoprog

Погода в Києві 9 травня

У столиці України в п’ятницю також можуть бути дощі, проте станом не цей час важко сказати, великим вони будуть чи ні, каже синоптикиня.

"У Києві на завтра дощі важко прогнозувати. Основна зона опадів 9-го травня торкатиметься столиці, як гойдне – може бути щільніший дощ, а може невеликий. Ювелірна робота", – зазначила вона.

Діденко наголосила, що варто налаштовуватися на холодну (+10, +11 градусів) і вологу погоду в Києві 9 травня.

Погода в Києві на два тижні/ meteoprog

Коли в Україні можуть бути заморозки

Синоптикиня зазначила, що надалі волога погода в Україні домінуватиме, ночі ще залишатимуться холодними і не виключена ймовірність заморозків при проясненнях.

"Але вдень потеплішає хоча б на кілька градусів. Літа не обіцяю, проте денні +12…+18 градусів все ж трохи комфортніші", – написала вона.

Наталія Діденко/ Інфографіка: Главред

Погода в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, будуть мокрий сніг та заморозки – названо точну дату, коли зміниться погода в Україні. Синоптикиня поділилась прогнозом погоди на четвер.

Також раніше повідомлялося, що Україну накриє сніг та мороз – синоптики назвали регіони. Погода у Львові буде однією з найхолодніших. Температура повітря там опуститься до +1 градуса.

Нагадаємо, 8 травня насипало два сантиметри снігу і вдарив мороз – Главред розповів, де в Україні лютує негода. Рятувальники показали, як виглядають засніжені гори.

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Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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