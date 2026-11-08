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Вето Трампа та аудит допомоги: експерт пояснив, чому демократи не допоможуть Києву

Анна Ярославська
8 листопада 2026, 03:50
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Політолог Андрій Золотарьов пояснив, чому новий розклад сил у Конгресі не змінить кардинально курс Вашингтона щодо Києва.
Дональд Трамп, Андрій Золотарьов
Нова більшість у Конгресі не поверне політику часів Байдена, впевнений Андрій Золотарьов / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Читайте в матеріалі:

  • Демократи не зможуть подолати вето Трампа щодо допомоги Україні
  • Київ ризикує зазнати аудиту американської допомоги та зброї
  • Мирної угоди варто чекати, у кращому разі, навесні

Поразка республіканців на виборах до Конгресу США не відновить масштабну підтримку України, яка існувала за адміністрації Джо Байдена. Навіть сильний результат демократів не дає їм інструментів, щоб змінити курс Білого дому. Таку думку висловив політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов в інтерв’ю Главреду.

В Україні багато хто покладав надії на успіх Демократичної партії, розраховуючи, що нова більшість у Конгресі ухвалюватиме пакети підтримки для Києва. Однак, за словами експерта, конституційні механізми залишають останнє слово за господарем Овального кабінету.

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"Але повернутися до порядку денного Байдена не вдасться: неминуче буде накладено президентське вето, а голосів для його подолання, навіть за умови переконливої перемоги демократів, не набереться. Так само як і не набереться достатня кількість голосів для імпічменту Трампа", - підкреслив Золотарьов.

Інший важіль, який отримує опозиція, - контрольні функції законодавчого органу. Політолог очікує, що нова більшість ініціюватиме парламентські розслідування щодо адміністрації, однак скептично оцінює їхній реальний ефект.

"Так, демократи "поп’ють крові" у Трампа і будуть "діяти йому на нерви". Але далі інформаційного шуму справа не піде. Це треба мати на увазі. Тому для України кардинально нічого не зміниться", - вважає експерт.

Аудит допомоги та посередники

Золотарьов застерігає українську владу від надто бурхливої реакції на результати голосування за океаном.

"Більше того, надмірно активні прояви радості з приводу перемоги демократів можуть рикошетом відбитися на Україні у вигляді жорсткості позиції США щодо Києва", - попередив політолог.

Як приклад експерт наводить можливу перевірку того, на що саме Україна витратила американські кошти та як використовувала отримане від США озброєння.

Окремим питанням залишаються особисті стосунки українського керівництва з Вашингтоном. На думку політолога, в американській адміністрації вже визначилися, з ким із української команди готові мати справу.

"Зеленський залишається для Трампа "персоною нон-грата". Недарма на зустріч із Меланією Трамп летіли Арахамія та Лубінець. Ймовірно, це ті, кого Білий дім бачить як представників України, з якими можна потиснути руку, можливо, і в продовженні мирних переговорів", - зазначив Золотарьов.

Вето Трампа та аудит допомоги: експерт пояснив, чому демократи не допоможуть Києву
​Вибори в США 2026 / Інфографіка: Главред

Мирна угода - не раніше весни

У найближчий місяць адміністрація Трампа, ймовірно, буде форсувати переговорний процес, щоб досягти хоч якогось результату до кінця року. Втім, експерт скептично оцінює шанси на швидкий прорив.

"Трамп, ймовірно, мріяв зібрати "раду миру" на полях для гольфу в Маямі, де сторони підпишуть угоду. Але це фантазії, що не мають відношення до реальності: занадто багато перешкод - і в позиції Кремля, і в позиції України, і в позиції Європи. Тому якщо щось і зміниться, то в кращому разі до весни, не раніше", - впевнений експерт.

Не на користь Києва і нова конфігурація Конгресу. Як зазначає Золотарьов, найпомітніших успіхів серед республіканців досягли прихильники руху MAGA, які потіснили представників старого партійного істеблішменту. Разом із ними втрачає позиції й та частина Республіканської партії, яка виступала за підтримку України.

Схожі процеси відбуваються й у таборі демократів: близько 40 місць отримають представники лівого крила партії.

"Для них Україна не має жодного значення - для них важливіші "свобода Палестини", припинення допомоги Ізраїлю, а то й санкції щодо нього", - каже політолог.

Саме тому, за словами експерта, напередодні виборів Трамп заговорив про припинення фінансової допомоги Ізраїлю: у США поширене переконання, що саме Ізраїль втягнув Америку у війну, яка з самого початку була вкрай непопулярною. Рівень підтримки військової операції був мінімальним, і це вдарило по позиціях Трампа.

Від того, як президент США переживе виборчу поразку, багато чого залежатиме й для України.

"Побачимо, в якому душевному та емоційному стані він перебуватиме найближчими днями. Це, до речі, значною мірою вплине й на відносини з Києвом", - зауважив Золотарьов.

Вибори в США

За підсумками голосування 3 листопада демократи отримають контроль і над Палатою представників, і над Сенатом, повідомляє CBS News. За оцінкою телеканалу, партія матиме від 251 до 268 місць у нижній палаті. NBC News прогнозує 258 мандатів. Такого результату демократи не досягали з 1993 року.

Крім того, демократи відвоювали губернаторські посади в Техасі, Джорджії, Неваді, Огайо та Айові, повідомляє NBC News. Після перемоги в нижній палаті її спікером, ймовірно, стане лідер демократів Гакім Джеффріс.

Сам Трамп визнав, що розраховував на кращий результат республіканців. При цьому він заявив про готовність прийняти підсумки виборів і працювати з демократами.

Представники Демократичної партії вже заявили про намір розпочати розслідування щодо його адміністрації.

Мирні переговори - новини

Як писав Главред, Україна та Росія за посередництва США проведуть новий раунд тристоронніх переговорів 10–11 листопада в Абу-Дабі. Планується обговорити домовленості щодо безпеки, деескалації, гуманітарні питання та подальші кроки на шляху до мирного врегулювання.

Країна-агресор Росія відправить на тристоронні переговори в Абу-Дабі делегацію з п’яти осіб на чолі з помічником Путіна Володимиром Мединським. До її складу також увійшли заступники глави МЗС РФ Сергій Рябков і Михайло Галузін, начальник ГРУ Генштабу РФ Ігор Костюков та представник Генштабу Юрій Жигарловський.

Президент США Трамп заявив, що завершення війни в Україні може обернутися масштабною угодою, яка вийде далеко за межі українського питання і торкнеться всієї Європи.

Пізніше спеціальний представник американського лідера Джаред Кушнер розкрив деталі можливої угоди та окреслив п’ять цілей нової архітектури безпеки Європи.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ідея президента США розпочати з нової архітектури безпеки в Європі, поки країна-агресор Росія не хоче говорити про завершення війни, є небезпечною. За словами глави держави, з боку Москви немає жодних сигналів про готовність до миру.

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Про персону: Андрій Золотарьов

Андрій Володимирович Золотарьов (народився 15 травня 1965, Дніпропетровськ) – український політолог, керівник аналітичного центру "Третій сектор". Політконсультант Олександра Рябченка (1994), Володимира Литвина (1994), Юлії Тимошенко (1996-97), пише Вікіпедія.

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