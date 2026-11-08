В Україні стався масштабний блекаут: без світла - понад 600 тисяч споживачів

Голова ОВА попросив тих, у кого є електрика, ощадно її споживати, бо від цього залежить стабільність енергосистеми.

https://glavred.net/energy/ponad-600-tisyach-spozhivachiv-bez-svitla-likarni-dnipropetrovshchini-na-generatorah-10810313.html Посилання скопійоване

Відключення світла в Україні / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, freepik.com

Головне:

Без світла Дніпро і п'ять районів області

Лікарні переходять на генератори

Голова ОВА закликав ощадно споживати електрику

Унаслідок нічної атаки країни-агресорки РФ на енергосистему понад 600 тисяч споживачів на Дніпропетровщині залишилися без електрики. Знеструмлені Дніпровський, Кам'янський, Самарівський, Павлоградський і Синельниківський райони, а також сам Дніпро. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа в Telegram.

За його словами, лікарні та об'єкти критичної інфраструктури переходять на роботу від генераторів, а ремонтники вже вийшли на об'єкти.

відео дня

"Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання. Їхню роботу ускладнюють постійні обстріли росіян", - наголосив голова ОВА.

Енергосистема області перебуває під ударами кілька днів поспіль. Ще ввечері 7 листопада через атаки без світла залишалися понад 60 тисяч споживачів у Дніпрі.

Що кажуть у ДТЕК про відключення на Дніпропетровщині

В енергокомпанії підтвердили масштаб знеструмлення. За даними енергокомпанії ДТЕК, через нічну атаку пошкоджено важливі енергооб'єкти області.

"Першочергова задача - заживити критичну інфраструктуру", - зазначили в компанії.

Ганжа також звернувся до мешканців, у яких електрика є, з проханням не перевантажувати мережу.

"Прошу тих, хто має світло, ощадно споживати електроенергію. Стабільність енергосистеми залежить від кожного з нас", - написав голова ОВА.

Де зарядити телефон і зігрітися під час відключень

Якщо світла немає тривалий час, можна скористатися Пунктами незламності - там є електрика, зв'язок, інтернет і тепло. Адреси найближчих пунктів можна знайти на офіційному сайті Пунктів незламності.

Прилади, які варто вимикати на ніч для економії електроенергії / Інфографіка: Главред

Чи можуть окремі регіони залишитися без світла на тривалий час

Керівник енергетичних програм Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп в інтерв'ю Главреду зазначив, що взимку можливі довготривалі відключення і проблеми з теплопостачанням.

"Але абсолютно реалістичним є сценарій, за якого графіки будуть дуже жорсткими або взагалі виникатимуть блекаути в окремих регіонах - приблизно так, як ми це переживали у листопаді 2022 року", - наголосив фахівець.

Водночас експерт уточнив, що йдеться не про відсутність світла аж до весни, а про тимчасові знеструмлення.

"Тобто цілком реально, що окремі регіони чи міста можуть на певний період втратити електропостачання. Не до весни, звичайно, але на певний час", - пояснив Прокіп.

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко в коментарі УНІАН назвав головною проблемою не генерацію, а передачу електроенергії.

"Фактично у нас на 75-80% навіть за найгіршої ситуації потужність буде. Найбільша проблема з передачею цієї потужності через підстанції компанії "Укренерго", які постійно обстрілюються. Це найбільша проблема, яку потрібно вирішувати", - зазначив він.

Відключення світла - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 7 листопада РФ завдала масованого удару по енергетиці. Через атаку були пошкоджені мережі передачі електрики з АЕС до Києва та центральних регіонів. Без світла тоді залишилися споживачі в Дніпропетровській, Донецькій, Київській, Житомирській і Харківській областях.

Енергетики попередили про можливі нові обмеження. У ДТЕК назвали регіони в зоні ризику відключень через зниження пропускної здатності мереж. У Київській області тоді діяли екстрені відключення, в інших регіонах - планові графіки.

Ситуація в енергосистемі залишається складною. За даними Укренерго, відключення світла 8 листопада триватимуть протягом усієї доби. Обсяг обмежень становить від 1,5 до 4 черг.

Читайте також:

Про персону: Олександр Ганжа Олександр Ганжа - український політик, голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації, генерал поліції 3-го рангу, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред