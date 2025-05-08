Гривня різко впала щодо долара: з’явився свіжий курс валют на 9 травня

Нацбанк послабив гривню до долара, але водночас українська національна валюта зміцнилася щодо євро.

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Курс валют на 9 травня - гривня різко впала щодо долара/ колаж: Главред, фото: УНІАН

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Який курс долара встановив НБУ на 9 травня

Наскільки впала гривня щодо долара

Наскільки зміцнилася гривня щодо євро

Національний банк України підвищив курс долара до гривні. На п'ятницю, 9 травня офіційний курс долара до гривні було встановлено на рівні 41,51 грн/дол.

Таким чином гривня послабилася на 7 копійок у порівнянні з попередніми показниками. Такі дані опубліковані на сайті НБУ.

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При цьому щодо євро гривня навпаки зміцнилася. На п’ятницю офіційний курс європейської валюти встановлено на рівні 46,89 грн за один євро. Тобто таким чином гривня зміцнилася на 18 копійок.

На міжбанку курс становить 41,55-41,58 грн/долар (купівля-продаж), тобто він зріс на 14 копійок у порівнянні із закриттям попереднього дня.

На готівковому ринку курс долара зріс на 3 копійки і зараз перебуває на рівні 40,18 гривень.

Як змінювався курс долара США в Україні/ Інфографіка: Главред

Курс валют в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, гривня різко обвалилась щодо євро. НБУ становив новий курс валют на четвер, 8 травня. Гривня послабила свої позиції щодо євро.

Також експерт розповів, яким буде курс до 9 травня. Ключовими факторами впливу на курс залишаються переговори щодо реструктуризації ВВП-варантів та зростання військових витрат, зазначив Олексій Козирев.

Нагадаємо, в Україні "головна" валюта може змінитися – у НБУ сказали, чи буде перехід з долара на євро. Багато в чому економічна траєкторія залежить від ситуації на фронті та від того, як розвиватиметься російсько-українська війна.

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Що таке Національний банк України? Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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