Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

Гривня різко впала щодо долара: з’явився свіжий курс валют на 9 травня

Альона Вороніна
8 травня 2025, 17:11
142
Нацбанк послабив гривню до долара, але водночас українська національна валюта зміцнилася щодо євро.
Гривня різко впала щодо долара: з’явився свіжий курс валют на 9 травня
Курс валют на 9 травня - гривня різко впала щодо долара/ колаж: Главред, фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Який курс долара встановив НБУ на 9 травня
  • Наскільки впала гривня щодо долара
  • Наскільки зміцнилася гривня щодо євро

Національний банк України підвищив курс долара до гривні. На п'ятницю, 9 травня офіційний курс долара до гривні було встановлено на рівні 41,51 грн/дол.

Таким чином гривня послабилася на 7 копійок у порівнянні з попередніми показниками. Такі дані опубліковані на сайті НБУ.

відео дня

При цьому щодо євро гривня навпаки зміцнилася. На п’ятницю офіційний курс європейської валюти встановлено на рівні 46,89 грн за один євро. Тобто таким чином гривня зміцнилася на 18 копійок.

На міжбанку курс становить 41,55-41,58 грн/долар (купівля-продаж), тобто він зріс на 14 копійок у порівнянні із закриттям попереднього дня.

На готівковому ринку курс долара зріс на 3 копійки і зараз перебуває на рівні 40,18 гривень.

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Як змінювався курс долара США в Україні/ Інфографіка: Главред

Курс валют в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, гривня різко обвалилась щодо євро. НБУ становив новий курс валют на четвер, 8 травня. Гривня послабила свої позиції щодо євро.

Також експерт розповів, яким буде курс до 9 травня. Ключовими факторами впливу на курс залишаються переговори щодо реструктуризації ВВП-варантів та зростання військових витрат, зазначив Олексій Козирев.

Нагадаємо, в Україні "головна" валюта може змінитися – у НБУ сказали, чи буде перехід з долара на євро. Багато в чому економічна траєкторія залежить від ситуації на фронті та від того, як розвиватиметься російсько-українська війна.

Читайте також:

Що таке Національний банк України?

Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

долар евро НБУ курс курс валют курс гривні курс долара долар гривня курс євро курс гривні
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Гривня різко впала щодо долара: з’явився свіжий курс валют на 9 травня

Гривня різко впала щодо долара: з’явився свіжий курс валют на 9 травня

17:11Економіка
Розстріляв людей і втік: подробиці стрілянини під Києвом

Розстріляв людей і втік: подробиці стрілянини під Києвом

16:55Україна
Ратифікація угоди з США про надра: у Раді сказали, яким буде наступний крок

Ратифікація угоди з США про надра: у Раді сказали, яким буде наступний крок

16:30Україна
Реклама

Популярне

Більше
"Мені важко": 73-річна Аллегрова зовсім здала і не в силах вийти на сцену

"Мені важко": 73-річна Аллегрова зовсім здала і не в силах вийти на сцену

Коли зʼявилась назва Україна та українська нація - несподіване відкриття істориків

Коли зʼявилась назва Україна та українська нація - несподіване відкриття істориків

Насипало два сантиметри снігу і вдарив мороз: де в Україні лютує негода

Насипало два сантиметри снігу і вдарив мороз: де в Україні лютує негода

Україну накриє сніг та мороз: синоптики назвали регіони

Україну накриє сніг та мороз: синоптики назвали регіони

"Ти наступна": Барак Обама жорстко пожартував над своєю дружиною про смерть

"Ти наступна": Барак Обама жорстко пожартував над своєю дружиною про смерть

Останні новини

17:29

Армія РФ суттєво вклинилася в оборону ЗСУ: оглядач назвав напрямок

17:20

Радянський космічний корабель може впасти на Землю: чи є Україна в зоні ризику

17:19

Тихі "вбивці" троянд: як відрізнити дикі пагони від базальних і врятувати кущВідео

17:11

Гривня різко впала щодо долара: з’явився свіжий курс валют на 9 травня

17:10

Хто насправді переміг нацизм і чому роль росіян найменша - несподіване відкриттяВідео

Війна в Україні може затихнути у 2026 році, але затягнеться, як у Індії з Пакистаном — МорозовВійна в Україні може затихнути у 2026 році, але затягнеться, як у Індії з Пакистаном — Морозов
16:55

Розстріляв людей і втік: подробиці стрілянини під КиєвомВідео

16:30

Ратифікація угоди з США про надра: у Раді сказали, яким буде наступний крок

16:24

Ціна злетить на 25%: в Україні через дефіцит подорожчає низка популярних продуктів

16:23

Росіяни в істериці: Гузєєва втекла з Росії

Реклама
16:19

Весняне свято Миколи Чудотворця: що зробити, щоб почалася "біла смуга"

16:13

Трамп запросив нового посередника для переговорів між Україною та РФ - хто ним буде

16:13

Як за 10 днів виростити мікрозелень: садівник поділився незвичайним способомВідео

16:04

Барбекю чи шашлики можуть обернутись проблемами: лікар попередила про небезпеку

15:47

Буде одним з найважчих за всю війну: коли РФ розпочне наступ на фронті

15:33

"Повітряна тривога, постріли навколо": розкрито сценарій удару по Москві 9 травня

15:31

Що буде з цінами на яйця в травні: аналітик здивував прогнозом

15:28

Путін залишився без ППО напередодні параду, Москва майже неприкрита - Жданов

15:11

Не просто ніжність: чому собаки облизують обличчя, руки чи ноги господарівВідео

15:06

Наречений Нікітюк показав ведучу без макіяжу і розкрив секрет їхнього знайомства

14:52

"Жертви: війна після війни": до 80-річчя перемоги над нацизмом на 1+1 Україна вийде документальний фільм ТСН

Реклама
14:47

Ціни на оренду квартир різко впали у 2 областях: скільки українцям доведеться платити

14:45

Частина України може залишитись без газу – у чому причина

14:32

Історичне рішення: Рада затвердила угоду про надра між США та Україною

14:27

Ворог притих: в ЗСУ розповіли про розгром РФ на одному з ключових напрямів

14:08

Дружина Григорія Решетника потрапила до лікарні - що сталося

14:00

Гороскоп на завтра 9 травня: Овнам - божевільний день, Дівам - великий прибуток

14:00

Чи зірве Україна Путіну парад 9 травня: Жданов – про удари по Москві та загрозу "Орєшніка" для Києва

13:52

Результати ранкових виборів Папи Римського: який дим здійнявся над Ватиканом

13:51

Чи дотримується РФ режиму тиші: Сибіга зробив жорстку заяву про "перемирʼя"

13:41

"Мій колишній": Каменських публічно звернулася до Потапа і зробила гучну заяву

13:27

Парад Путіна не врятує: Морозов назвав три головні фактори провалу Кремля

13:14

Чому перемир’я між Україною та РФ неможливе: ISW назвали головну перешкоду

13:10

Два види популярних фруктів можуть зникнути з прилавків: яка причина

12:45

Чули всі, але відповідь знають одиниці: звідки зʼявляється шум моря в мушлі

12:40

Хепі-енд із сюрпризом: Козловський після "Піна колади" звернувся зі сцени до Кондратюка

12:28

Путін звинуватив ще дві країни у війні в Україні і отримав різку відповідь

12:24

У російському Татарстані масштабна пожежа на заводі КамАЗ – що відомоВідео

12:23

Удар по Києву Орєшніком: що не так із планом Путіна

12:07

Мокрий сніг, заморозки і дощ: українцям назвали дату небезпечної погоди

11:58

"Заводити з ним дитину": молода співачка заговорила про роман із Кіркоровим

Реклама
11:47

Перелякався українських дронів і вистрелив: у Криму помер полковник МВС РФ

11:36

Насипало два сантиметри снігу і вдарив мороз: де в Україні лютує негода

11:25

Принц Гаррі потрапив до чорного списку: джерела розкрили правду

11:23

Чи подорожчають овочі та фрукти в Україні: стало відомо, як зміняться ціни

11:03

Китайський гороскоп на завтра 9 травня: Півням - скандали, Драконам - розчарування

11:01

В ЗСУ прокоментували ідею створення демілітаризованої зони між Україною і РФ

10:59

Київ провів переговори з Віткоффом і Келогом про 30-денне перемир'я: що відомо

10:45

Під виглядом "перемирʼя": Братчук сказав, до чого готуються росіяни на фронті

10:16

Чому українська рання картопля в 3-4 рази дорожча за імпортну: експерти пояснили

10:09

Розміновував російські бомби під Ізюмом: в Україні загинув екссолдат армії Британії

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Цікаве
Українська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою Луценко
Війна з Росією
Бавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУ
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти