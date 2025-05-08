Партизани провели диверсію: без зв'язку залишилися військові об'єкти в Підмосков'ї

Коротко:
- У Могильцях знищено обладнання трансформаторної підстанції
- На низці важливих військових об'єктів РФ сталися перебої зі зв'язком
Партизани руху АТЕШ заявили, що позбавили зв'язку військові об'єкти в Московській області. Вони стверджують, що успішно провели диверсію в населеному пункті Могильці та знищили обладнання трансформаторної підстанції, яка забезпечувала електро- і телекомунікаційну інфраструктуру регіону.
Як пише партизанський рух у Telegram, унаслідок виведення з ладу підстанції виникли перебої зв'язку одразу в низці важливих військових об'єктів РФ.
Серед них в "АТЕШ" називають: 629 зенітний ракетний полк (в/ч 51857), 21-шу окрему бригаду оперативного призначення (в/ч 3641), а також військове містечко, де розміщуються 3/2 51084.
"Проблеми (зі зв'язком - ред.) також зафіксовано у 483-му військовому слідчому відділі СК РФ і на розподільчому складі компанії СберЛогістика, яка виконує контракти для Міністерства оборони РФ. Порушення зв'язку та енергопостачання внесло хаос в управління підрозділами, зірвало планування і координацію між військовими об'єктами", - йдеться в повідомленні.
Атаки дронів на РФ
Як писав Главред, у ніч на 7 травня Росію атакували дрони. Вибухи прогриміли в Саранську, Тулі та в Московській області.
Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко пізніше уточнив, що в Саранську був вражений завод оптоволоконних систем - ключовий елемент російської оборонної промисловості у сфері сучасного військового зв'язку. Він спеціалізується на виробництві оптоволоконних кабелів і систем зв'язку для армії Росії, зокрема для дронів на оптоволокні.
У Тулі було атаковано АТ Конструкторське бюро приладобудування. Це один із флагманів російського ВПК, спеціалізується на розробці сучасних систем озброєнь, включно з протитанковими комплексами, стрілецькою зброєю та бойовими модулями. Його продукти активно використовуються під час війни в Україні.
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