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Насипало два сантиметри снігу і вдарив мороз: де в Україні лютує негода

Маріна Фурман
8 травня 2025, 11:36
1437
Рятувальники показали, як виглядають засніжені гори.
погода в Карпатах
У горах випав сніг / фото: ДСНС

Ви дізнаєтеся:

  • Де в Україні випав сніг
  • У яких областях 8 травня буде найнижча температура

Погода в травні не перестає дивувати. В Україну повернулася справжня зима. Зокрема, у Карпатах, на горі Піп Іван, вдарив мороз і насипало два сантиметри снігу. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій в у четвер, 8 травня.

"Травень травнем, а у горах знову сніг! На горі Піп Іван сьогодні хмарно, туман, видимість обмежена. Штиль. Температура повітря мінус 2° С", - йдеться в повідомленні.

відео дня

Рятувальники просять туристів відкласти гірські походи.

"Рекомендуємо утриматися від походів на період ускладнення погодних умов! Вирушаючи в гори, стежте за оновленнями прогнозу погоди та обов'язково завантажте застосунок "Порятунок у горах", - написали в ДСНС.

Також за даними місцевих ЗМІ, засніжило Тростян у Львівській області та Драгобрат на Закарпатті.

Нагадаємо, Главред писав, що погода в Україні 8 травня буде штормовою. 9-10 травня у північно-західних областях очікуються сильні заморозки - до 5 градусів морозу. Синоптики оголосили І рівень небезпечності.

погода 8 мая
Прогноз погоди в Україні на 8 травня / фото: meteoprog

В Україні випав сніг - більше фото в нашому Telegram:

Насипало два сантиметри снігу і вдарив мороз: де в Україні лютує негода

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, до 11 травня, в Україні очікується похолодання з рясними дощами. Найпрохолодніше буде на північному заході та в Карпатах, а найтепліше — в Криму й на південному сході.

Крім того, синоптик Ігор Кібальчич заявив, що погода в Україні влітку 2025 року має всі шанси стати аномально теплою — середня температура очікується на 1–1,5 °C вищою за кліматичну норму. Найбільша спека ймовірна у липні.

Відомо, що погода в Україні в травні 2025 обіцяє бути контрастною - температура повітря може змінюватися від спеки до прохолоди. Синоптики Укргідрометцентру не виключають навіть заморозки. Тим часом прогнози погодних сайтів обіцяють дощовий травень на заході України. На сході місяць буде досить теплим, а в Одеській області та в Криму буде аномально холодно.

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Що таке ДСНС?

Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) — центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики в сферах цивільного захисту, захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідацію надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежну та техногенну безпеки, діяльність аварійно-рятувальних служб, профілактику травматизму невиробничого характеру, а також гідрометеорологічної діяльності, пише Вікіпедія.

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