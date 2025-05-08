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Бої тривали 6 місяців: ЗСУ відбили тактично важливі території на одному з напрямків

Ангеліна Підвисоцька
8 травня 2025, 19:15
668
Українські військові звільнили лісовий масив біля Липців, який вони прозвали "Берліном".
ВСУ
ЗСУ звільнили лісовий масив "Берлін" / Колаж: Главред, фото: 41 ОМБр

Що відомо:

  • ЗСУ відбили лісовий масив "Берлін"
  • Бої за територію тривали близько півроку

Українські військові звільнили лісовий масив "Берлін" у Харківській області. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Контроль відновили над кількома квадратними кілометрами на північ від населеного пункту Липці. Бої за цю територію тривали близько півроку.

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"Зусиллями 13-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України "Хартія", 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка та інших підрозділів Сил оборони України відновлено контроль над кількома квадратними кілометрами тактично значущої місцевості на північ від населеного пункту Липці Харківської області", - йдеться у повідомленні.

Загалом окупанти втратили у цьому районі понад 1500 солдатів убитими та пораненими. Також наші захисники майстерно знищили кілька сотень одиниць різного озброєння окупантів та російської військової техніки.

"Відновлення контролю над зазначеною територією дало змогу віддалити лінію бойового зіткнення від Харкова та зміцнити оборону всієї області", - йдеться у повідомленні.

Ситуація на фронті - що відомо

Як повідомляв Главред, старший лейтенант, речник 63-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Ростислав Ящишин заявив, що окупаційна армія країни-агресорки Росії втратила ініціативу після сотень невдалих штурмів на Лиманському напрямку, тому тепер змушена шукати інші напрямки для ударів.

Аналітики DeepState повідомили, що Сили оборони України відновили позиції біля селища Липці Харківської області.

Крім того, у зведенні Інституту вивчення війни зазначається, що Сили оборони України, ймовірно, просунулися в Курській області, зокрема в районі селища Тьоткіно, що на території РФ.

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