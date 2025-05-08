Частина України може залишитись без газу – у чому причина

На відновлення газовидобувної інфраструктури потрібні величезні кошти.

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Коли може виникнути дефіцит газу / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Головне із заяви нардепа:

Є ризик, що частина України взимку буде без газу

Це залежатиме від кількості ударів РФ по інфраструктурі

Україна вже втратила багато газовидобувної і газопідготовчої інфраструктури

Якщо країна-агресор Росія влітку здійснюватиме масштабні атаки по Україні та битиме по об’єктах інфраструктури, є ризик, що частина України взимку буде без газу. Про це заявив народний депутат від фракції Слуга народу, член парламентського комітету з питань енергетики і ЖКП Сергій Нагорняк в інтерв’ю Телеграфу.

За його словами, ліквідація наслідків кожної такої ракетної атаки в середньому коштує близько мільйона доларів. Навіть якщо не було прямого влучання в трансформатор або в будівлю релейного захисту.

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"У кінці грудня 2024 року — на початку січня 2025 року росіяни перемкнули свій фокус ракетних атак на газовидобувну і газопідготовчу інфраструктуру. Весь 2025 рік вони добивали газову інфраструктуру, попри умовне перемир’я в енергетичному секторі", - наголосив він.

Нардеп також додав, що Україна втратила багато газовидобувної і газопідготовчої інфраструктури.

"Це величезні кошти на відновлення. На відновлення деяких об’єктів може піти від 6 до 9 місяців, а на деякі від 18 до 36 місяців. І це за наявності фінансового ресурсу і відповідного обладнання", - підсумував Нагорняк.

Тарифи на газ - останні новини України

Як повідомляв Главред, президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт з міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайло Гончар заявив, що наразі жодних графіків обмежень постачання газу споживачам не спостерігається.

Постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук нагадав, що в Україні фіксовані тарифи на газ залишаються в силі до 30 квітня 2025 року. Однак влада продовжила термін дії фіксованого періоду. Таким чином українці й надалі оплачуватимуть блакитне паливо за чинними тарифами.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що постачання природного газу за режимом ПСО для підприємств теплопостачання буде продовжено до 31 жовтня цього року.

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Хто такий Сергій Нагорняк? Сергій Нагорняк - підприємець, колишній директор підприємства з роздрібної торгівлі. Нині - народний депутат ІХ скликання від фракції Слуга народу. Член Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Керівник підкомітету з питань енергозбереження та енергоефективності, пише Вікіпедія.

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