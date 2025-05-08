РФ готується до нових наступів: чи чекати перемир'я до літа 2025 року

Директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський оцінив шанси припинення вогню між Росією та Україною до літа 2025 року.
В інтерв'ю Главреду він заявив, що вважає такий розвиток подій малоймовірним.
За його словами, країна-агресор РФ готується до нових наступів.
"Я поки що не бачу підстав для таких висновків (...) З боку Росії я не бачу жодних сигналів про відмову від початкових цілей. Навпаки - вона готується до нових наступів, тисне на дипломатичному фронті, нарощує військові угруповання, зокрема на північно-східному кордоні, навпроти Фінляндії", - сказав Сунгуровський.
"І якщо хтось думає, що Путін відмовився від ідеї принизити або розвалити НАТО, яке вже перебуває на порозі свого розвалу, він глибоко помиляється", - додав він.
Ситуація на фронті - останні новини
Як писав Главред, військовий аналітик Костянтин Машовець заявив, що окупаційна армія країни-агресора Росії проводить перегрупування підрозділів, що діють на Куп'янському напрямку. За його словами, найімовірніше, командування РФ тепер вирішило зосередити свої ключові зусилля не біля Куп'янська, а на Лиманському напрямку.
Аналітики американського Інституту вивчення війни заявили, що українські військові продовжують атакувати угруповання країни-агресора Росії біля населеного пункту Теткіно на території противника.
Секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко заявив, що для Росії стратегічно дуже важливо захопити південь України. Однак тими силами і засобами, які мають на сьогодні окупанти на Херсонщині, нереально форсувати річку Дніпро.
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Хто такий Микола Сунгуровський
Микола Вікторович Сунгуровський (01 січня 1951, Москва) - військовий експерт і директор військових програм Центру Разумкова.
У 1972 році закінчив Оренбурзьке вище військове зенітно-ракетне училище.
У 1982 - Київську Академію протиповітряної оборони.
У 1991 - Вищу школу підприємництва при Київському інституті народного господарства.
З грудня 1999 року - координатор програм Українського центру економічних і політичних досліджень (нині-Центр Разумкова). До цього працював завідувачем відділу аналітичної служби апарату РНБО України.
З лютого 2000-го - позаштатний консультант Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони.
З грудня 2006 року - директор військових програм Центру Разумкова.
Полковник запасу. Стаж військової служби - 31 рік (з них половина - у науково-дослідних установах). Сфери діяльності - системологія, системний аналіз, стратегічне планування, методи аналізу та забезпечення національної безпеки.
Кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, автор понад 100 наукових праць.
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