РФ готується до нових наступів: чи чекати перемир'я до літа 2025 року

Путін не відмовився від ідеї принизити або розвалити НАТО, вважає Микола Сунгуровський.

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Чи закінчиться війна до літа 2025 року / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський оцінив шанси припинення вогню між Росією та Україною до літа 2025 року.

В інтерв'ю Главреду він заявив, що вважає такий розвиток подій малоймовірним.

За його словами, країна-агресор РФ готується до нових наступів.

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"Я поки що не бачу підстав для таких висновків (...) З боку Росії я не бачу жодних сигналів про відмову від початкових цілей. Навпаки - вона готується до нових наступів, тисне на дипломатичному фронті, нарощує військові угруповання, зокрема на північно-східному кордоні, навпроти Фінляндії", - сказав Сунгуровський.

"І якщо хтось думає, що Путін відмовився від ідеї принизити або розвалити НАТО, яке вже перебуває на порозі свого розвалу, він глибоко помиляється", - додав він.

Ситуація на фронті - останні новини

Як писав Главред, військовий аналітик Костянтин Машовець заявив, що окупаційна армія країни-агресора Росії проводить перегрупування підрозділів, що діють на Куп'янському напрямку. За його словами, найімовірніше, командування РФ тепер вирішило зосередити свої ключові зусилля не біля Куп'янська, а на Лиманському напрямку.

Аналітики американського Інституту вивчення війни заявили, що українські військові продовжують атакувати угруповання країни-агресора Росії біля населеного пункту Теткіно на території противника.

Секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко заявив, що для Росії стратегічно дуже важливо захопити південь України. Однак тими силами і засобами, які мають на сьогодні окупанти на Херсонщині, нереально форсувати річку Дніпро.

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Хто такий Микола Сунгуровський Микола Вікторович Сунгуровський (01 січня 1951, Москва) - військовий експерт і директор військових програм Центру Разумкова. У 1972 році закінчив Оренбурзьке вище військове зенітно-ракетне училище. У 1982 - Київську Академію протиповітряної оборони. У 1991 - Вищу школу підприємництва при Київському інституті народного господарства. З грудня 1999 року - координатор програм Українського центру економічних і політичних досліджень (нині-Центр Разумкова). До цього працював завідувачем відділу аналітичної служби апарату РНБО України. З лютого 2000-го - позаштатний консультант Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони. З грудня 2006 року - директор військових програм Центру Разумкова. Полковник запасу. Стаж військової служби - 31 рік (з них половина - у науково-дослідних установах). Сфери діяльності - системологія, системний аналіз, стратегічне планування, методи аналізу та забезпечення національної безпеки. Кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, автор понад 100 наукових праць.

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