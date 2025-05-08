Що відомо:
- Над Сікстинською капелою з'явився білий дим
- У Ватикані обрали нового Папу Римського
У Ватикані обрали нового Папу Римського. Над Сикстинською капелою з'явився білий дим. Про це стало відомо з прямої трансляції, яку веде "Суспільне".
У Мережі вже поширилося відео з білим димом із димоходу над Сикстинською капелою.
Дивіться відео з Ватикану з моментом обрання нового Папи Римського:
Головні кандидати на пост Папи Римського
Як повідомляв Sky News, 7 кардиналів було в переліку головних кандидатів на пост Папи Римського.
П'єтро Паролін - один із фаворитів на посаду наступного Папи. Він 70-річний італієць, який з 2013 року був державним секретарем Ватикану. Він міг би стати першим корінним італійцем за останні 50 років, обраним на посаду Папи.
П'єрбаттіста Піццабалла - італієць, який є головою Латинського офісу Ватикану в Єрусалимі. Він присвячував себе Близькому Сходу та конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС.
Пабло Вірхіліо Давид - 60-річний філіппінець, який був посвячений у кардинали лише 7 грудня 2024 року. Він став одним з останніх членів конклаву.
Анхель Фернандес Артіме - іспанець 1960-го року народження, якого Франциск призначив кардиналом у березні 2024 року.
Крістобаль Лопес Ромеро - марокканець, який, як стверджує видання, зовсім не хотів ставати Папою.
Роберт Френсіс Прево - американець, який прибув до Ватикану 2023 року. Він обійняв посаду глави управління, який перевіряв кандидатури єпископів з усього світу. Ця посада вважається однією з найважливіших у Католицькій церкві.
Жан-Марк Евелін - 66-річний архієпископ Марселя. Він вважається більш прогресивним кардиналом, який підтримував Франциска.
Голосування за нового Папу Римського - що відомо
Нагадаємо, як повідомляв Главред, 21 квітня у Ватикані помер Папа Римський Франциск, який раніше перебував у важкому стані в лікарні і був виписаний. Звістка про смерть понтифіка надійшла з "Будинку святої Марти".
Відомо, що на посаду Папи Римського може претендувати будь-який хрещений і неодружений католик, але зазвичай ним стає хтось із числа кардиналів. Кардинал є римським єпископом, вищою посадовою особою Католицької церкви після понтифіка. Також кардинали виступають у ролі радників Папи і допомагають йому в керівництві Ватиканом.
У перший день голосування кардинали католицької церкви не обрали нового Папу Римського. Про це стало відомо, коли з димоходу Сикстинської капели повалив чорний дим.
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