Чорний дим над Сикстинською капелою свідчить про те, що Папу обрати не вдалося, білий дим - голосування успішно завершено.

https://glavred.net/world/poyavilsya-belyy-dym-v-vatikane-izbrali-novogo-papu-rimskogo-10662965.html Посилання скопійоване

У Ватикані обрали нового Папу Римського / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Що відомо:

Над Сікстинською капелою з'явився білий дим

У Ватикані обрали нового Папу Римського

У Ватикані обрали нового Папу Римського. Над Сикстинською капелою з'явився білий дим. Про це стало відомо з прямої трансляції, яку веде "Суспільне".

У Мережі вже поширилося відео з білим димом із димоходу над Сикстинською капелою.

відео дня

Дивіться відео з Ватикану з моментом обрання нового Папи Римського:

У Ватикані обрали нового Папу Римського / фото: скріншот

Головні кандидати на пост Папи Римського

Як повідомляв Sky News, 7 кардиналів було в переліку головних кандидатів на пост Папи Римського.

П'єтро Паролін - один із фаворитів на посаду наступного Папи. Він 70-річний італієць, який з 2013 року був державним секретарем Ватикану. Він міг би стати першим корінним італійцем за останні 50 років, обраним на посаду Папи.

П'єрбаттіста Піццабалла - італієць, який є головою Латинського офісу Ватикану в Єрусалимі. Він присвячував себе Близькому Сходу та конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС.

Пабло Вірхіліо Давид - 60-річний філіппінець, який був посвячений у кардинали лише 7 грудня 2024 року. Він став одним з останніх членів конклаву.

Анхель Фернандес Артіме - іспанець 1960-го року народження, якого Франциск призначив кардиналом у березні 2024 року.

Крістобаль Лопес Ромеро - марокканець, який, як стверджує видання, зовсім не хотів ставати Папою.

Роберт Френсіс Прево - американець, який прибув до Ватикану 2023 року. Він обійняв посаду глави управління, який перевіряв кандидатури єпископів з усього світу. Ця посада вважається однією з найважливіших у Католицькій церкві.

Жан-Марк Евелін - 66-річний архієпископ Марселя. Він вважається більш прогресивним кардиналом, який підтримував Франциска.

Голосування за нового Папу Римського - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, 21 квітня у Ватикані помер Папа Римський Франциск, який раніше перебував у важкому стані в лікарні і був виписаний. Звістка про смерть понтифіка надійшла з "Будинку святої Марти".

Відомо, що на посаду Папи Римського може претендувати будь-який хрещений і неодружений католик, але зазвичай ним стає хтось із числа кардиналів. Кардинал є римським єпископом, вищою посадовою особою Католицької церкви після понтифіка. Також кардинали виступають у ролі радників Папи і допомагають йому в керівництві Ватиканом.

У перший день голосування кардинали католицької церкви не обрали нового Папу Римського. Про це стало відомо, коли з димоходу Сикстинської капели повалив чорний дим.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред