Чи подорожчають овочі та фрукти в Україні: стало відомо, як зміняться ціни

Почався новий сезон спочатку тепличних, а потім і ґрунтових овочів – стало відомо, як зміниться ціна. Також експерти попередили, що продаж фруктів під загрозою.

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Стало відомо, як зміниться ціна на фрукти і овочі/ колаж: Главред, фото: УНІАН, freepik.com

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Як зміняться ціни на овочі та фрукти у 2025 році

Що буде з вартістю "салатного набору"

Чому продаж фруктів під загрозою

На полицях українських магазинів уже з’являються перші плоди нового врожаю овочів та фруктів. Ціни на сезонну продукцію будуть поступово знижуватися, але через весняні заморозки може виникнути дефіцит деяких продуктів.

Про те, як можуть змінитися ціни на овочі та фрукти в Україні найближчим часом і що вплине на зміну ціни, розповів аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Максим Гопка у коментарі РБК-Україна.

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Він зазначив, що ціни на овочі та фрукти у 2025 році відрізнятимуться від минулорічних і залежатимуть від загальної пропозиції кожного конкретного продукту.

За словами експерта, важливу роль зіграють погодні умови. Цього року в квітні було щонайменше три хвилі заморозків. Через це викликає занепокоєння майбутній врожай ягід та фруктів. Проте зараз ще не можна точно оцінити, наскільки сильно морози зашкодили цвітінню фруктових і ягідних дерев та кущів.

"Погодні умови, які маємо весною, не надають оптимізму щодо ягід та фруктів, адже ще не до кінця зрозуміло, наскільки заморозки вплинули на цвітіння рослин", – сказав Гопка.

У той же час експерт завернув увагу, що поступово збільшується пропозиція вітчизняних овочів з теплиць. За його словами, це може позитивно вплинути на ціни у цьому сегменті.

Наскільки подешевшали овочі в Україні

В минулі тижні в Україні вже трішки подешевшали деякі тепличні овочі "салатного набору". Так, оптова вартість тепличних помідорів знизилися в середньому на 18% у порівнянні з кінцем квітня. Тепличні огірки теж дешевшають, в середньому на 12% за тиждень.

Останнім часом знизилася ціна і на білокачанну капусту торішнього врожаю – зменшення її ціни викликане тим, що погіршується її якість під час зберігання, а також зараз на неї низький попит. Водночас ціни на білокачанну капусту нового врожаю досі "кусаються".

На тлі зростання пропозиції навесні також подешевшали редиска і пекінська капуста. У сегменті зелені знизилися ціни на салат і зелену цибулю.

Врожай фруктів під загрозою

Як зазначив аналітик УКАБ Максим Гопка, зараз важко оцінити, яким буде врожай українських фруктів і ягід, адже на це мали серйозний вплив негативні погодні умови, а саме – заморозки.

В Інституті садівництва НААН не виключили, що через заморозки може бути повністю знищений урожай абрикосів та аличі. Крім цього, через заморозки може бути втрачено до 30% урожаю вишні та черешні.

Більшість фермерів вважають, що втрати врожаю яблук і груш від останньої хвилі заморозків будуть мінімальними, хоча певний вплив на якість плодів можливий.

Можлива втрата або зменшення врожаїв фруктів призведе до того, що на прилавках українських магазинів може з’явитися більше імпортної продукції, а цей у свою чергу вплине на ціну такого товару.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні/ Інфографіка: Главред

Ціни на продукти в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, в Україні різко подорожчали два популярні продукти. Ціни помітно змінились порівняно з квітнем.

Також раніше повідомлялося, що ціни на полуницю в Україні рекордно ростуть – стало відомо, де дешевше купити улюблену ягоду. Аналітики склали короткий огляд цін у великих мережах супермаркетів.

Нагадаємо, обвалились ціни на популярний продукт – найнижча вартість за останні роки. Світові ціни на популярну крупу знизились через надлишкові запаси та рекордні врожаї.

Також раніше експерти пояснили, чому українська рання картопля в 3-4 рази дорожча за імпортну. Насправді є досить просте пояснення, чому українці змушені купувати вирощену в нашій державі ранню картоплю дорожче, ніж ту, яка привезена з-за кордону.

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Хто такий Максим Гопка Максим Гопка — аналітик, який працює в Українському клубі аграрного бізнесу. Він спеціалізується на дослідженнях у сфері аграрного сектору, аналізі ринків та трендів в аграрній економіці України.

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