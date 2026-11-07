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У США готують для України новий пакет військової допомоги: у FT дізналися деталі

Олексій Тесля
7 листопада 2026, 20:42
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Демократи мають намір використовувати фінансові механізми для впливу на політику Білого дому.
Військова допомога, прапори США та України
США можуть надати Україні новий пакет допомоги / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua, US Army

Головне:

  • Демократи можуть отримати додаткові можливості для підтримки України
  • Окрему увагу планується приділити зміцненню ППО України

В американському політичному істеблішменті набирає обертів обговорення нового плану підтримки України. Представники Демократичної партії розглядають можливість виділення Києву близько 15 мільярдів доларів військової допомоги, а також мають намір домагатися розширення санкційних обмежень проти Москви.

Як пише Financial Times, зміна політичного балансу в Конгресі після проміжних виборів може відкрити демократам додаткові можливості для підтримки України. Отримавши контроль над обома палатами, представники партії розраховують активніше просувати ініціативи, спрямовані на зміцнення української обороноздатності.

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Водночас законодавча влада не може самостійно визначати зовнішньополітичний курс країни, оскільки ключові рішення залишаються в руках президента Дональда Трампа. Тому демократи мають намір використовувати фінансові механізми, затвердження державних видатків та парламентські розслідування для впливу на політику Білого дому.

Одним із головних пріоритетів стане зміцнення української енергетичної інфраструктури перед настанням холодів. Для цього законодавці хочуть передбачити додаткові кошти та інструменти підтримки в щорічному американському законі про оборонний бюджет, ухвалення якого має відбутися до закінчення повноважень чинного складу Конгресу.

Окрему увагу планується приділити зміцненню протиповітряної оборони України. Серед заходів, що розглядаються, - передача додаткових ракет-перехоплювачів для систем ППО, розширення доступу до американської розвідувальної інформації та збереження супутникового зв’язку Starlink.

Не менш важливим пунктом політичного порядку денного стане повернення до питання посилення економічних обмежень проти Росії. Демократи мають намір переглянути діючі механізми санкційного тиску та домогтися коригування законодавства, що регулює їх застосування.

Невдоволення представників партії викликали дії адміністрації Трампа, яка скористалася винятками для пом’якшення деяких додаткових обмежень проти Росії на тлі домовленостей про постачання російського дизельного палива на міжнародні ринки.

Законодавці мають намір змінити відповідні положення санкційного законодавства, щоб обмежити можливість прийняття подібних рішень у майбутньому.

"Ми виправимо закон Грема. Півтора року пішло на спроби ввести санкції проти Росії, а потім усе просто скасували", - заявив представник демократів.

Крім того, демократи мають намір вивчити рішення адміністрації Трампа у сфері міжнародної політики та перевірити, чи не пов’язані дії окремих представників Білого дому з їхніми особистими комерційними інтересами. У центрі уваги можуть опинитися спеціальний посланник Стів Віткофф і Джаред Кушнер, зять американського президента.

В адміністрації Трампа відкинули припущення про недобросовісні мотиви, наголосивши, що президент, Віткофф і Кушнер працюють над припиненням війни в Україні та готові співпрацювати з Конгресом.

Проте реалізувати задумане демократам буде непросто. Навіть маючи більшість в обох палатах, вони не зможуть подолати президентське вето без підтримки певної кількості республіканців. Тому подальша доля ініціатив щодо військової допомоги Києву та посилення санкцій залежатиме від готовності представників обох партій до співпраці.

Як політичне протистояння в США може вплинути на хід мирних переговорів

Голова Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко в розмові з виданням "Главред" висловив думку, що після проміжних виборів політична ситуація в США може стати ще більш напруженою. За його оцінкою, протистояння між різними гілками влади може негативно позначитися на переговорному процесі щодо України.

"Очевидно, що наступні два роки - друга половина президентського терміну Трампа - будуть конфліктними. Продовжиться протистояння між Конгресом і президентом. Ці внутрішні конфлікти заважатимуть, відволікатимуть Трампа та його адміністрацію, зокрема від теми мирних переговорів", - підкреслив політолог.

При цьому Фесенко звернув увагу, що наслідки внутрішньополітичної боротьби в Америці можуть виявитися неоднозначними для Києва. За його словами, поведінка Дональда Трампа багато в чому залишається непередбачуваною, а загострення відносин із демократами може вплинути на його підхід до взаємодії з Росією.

"На жаль, вони можуть створювати проблеми й у відносинах з Україною. До того ж Трамп непередбачуваний: конфлікт із демократами в деяких ситуаціях може підштовхнути його до співпраці з Путіним. Таке теж можливо", - пояснив Фесенко.

Як повідомляв Главред, Володимир Зеленський виступив проти "великої угоди" Трампа, назвавши небезпечною нову архітектуру безпеки. Президент України у своїй заяві згадав Ялту.

Ініціативу Білого дому скептично оцінили й американські журналісти. Як пише CNN, угода Трампа щодо України може розв’язати руки Путіну. На думку журналістів, така домовленість здатна підштовхнути Кремль до ескалації.

Кремль тим часом не відмовляється від своїх вимог. За даними Financial Times, Путін висуває до України нові територіальні вимоги. Мова йде не лише про Донбас.

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Про джерело: Financial Times

Financial Times - британська щоденна газета, що виходить у друкованому і цифровому вигляді та присвячена поточним подіям бізнесу та економіки. Редакція базується в Лондоні, Англія, і належить японській холдинговій компанії Nikkei, головні редакційні офіси якої розташовані в Британії, Сполучених Штатах і континентальній Європі. Газета приділяє значну увагу діловій журналістиці та економічному аналізу, а не загальним подіям, викликаючи як критику, так і анонси, пише Вікіпедія.

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