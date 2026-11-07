Ситуація залишається складною: якими будуть відключення світла 8 листопада

Обмеження діятимуть цілодобово та стосуватимуться як побутових, так і промислових споживачів.

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Графіки відключення світла в Україні / колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

8 листопада графіки діятимуть з 00:00 до 23:59

Відключення для всіх споживачів сягнуть від 1,5 до 4 черг

Причина - наслідки масованих атак РФ на енергетику

У неділю, 8 листопада, в частині областей України діятимуть погодинні графіки відключень світла. Про це повідомили в НЕК "Укренерго".

Обмеження для всіх категорій споживачів будуть обсягом від 1,5 до 4 черг. Графіки діятимуть цілодобово, з 00:00 до 23:59. Паралельно для промисловості запроваджують графіки обмеження потужності.

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Відключення пов’язані з наслідками масованих російських ударів по енергооб'єктах.

"Внаслідок російських обстрілів ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями та графіками відключень на офіційних сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у вашому регіоні", - наголошують в "Укренерго".

Черги відключення світла / Інфографіка: Главред

Яким містам загрожують найдовші відключення світла

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко говорив, що невеликі українські міста під час сильних морозів можуть залишатися без електроенергії до трьох діб, якщо російський удар виведе з ладу місцеву підстанцію.

За його прогнозом, у столиці в разі сильних холодів графіки можуть передбачати схему "12 на 12": половину доби зі світлом і половину без нього.

Однак він додав, що за межами Києва картина буде неоднорідною, і передбачити її заздалегідь складно.

"Десь може бути взагалі без обмежень, десь через атаку може бути три дні без електрики", - наголосив Харченко.

Генерація електроенергії / Інфографіка: Главред

Відключення світла - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 7 листопада країна-агресор Росія завдала масованого удару по об’єктах енергетичної інфраструктури України. Без електроенергії залишилися споживачі у Дніпропетровській, Донецькій, Київській, Житомирській та Харківській областях.

Чернігів у суботу, 7 листопада, повністю залишився без електропостачання після нічної атаки російських ударних безпілотників. Без електрики залишилися близько 150 тисяч абонентів у Корюківському та Чернігівському районах, а також у Чернігові та Славутичі.

Експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев говорив, що проблеми з генерацією виникли не лише після останніх обстрілів. Частина енергетичних об’єктів залишається пошкодженою ще з попередніх російських атак. Зокрема, йдеться про київські ТЕЦ-4, ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6.

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Про компанію: "Укренерго" ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

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