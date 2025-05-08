Історичне рішення: Рада затвердила угоду про надра між США та Україною

"За" віддали свої голоси 338 народних депутатів.

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ВРУ ратифікувала угоду про надра між США та Україною / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНІАН

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Верховна Рада ратифікувала угоду з США про надра

"За" затвердження угоди проголосували 338 депутатів

Верховна Рада ратифікувала угоду про корисні копалини, яку нещодавно підписали США та Україна. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у четвер, 8 травня.

Він зазначив, що "за" віддали свої голоси 338 нардепи.

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Таким чином, сьогодні парламент ратифікував саме міжурядову угоду, яка дозволить створити Інвестиційний фонд.

Ратифікація угоди про копалини / Фото: Ярослав Железняк / Telegram

Голосування по фракціях:

"Слуга народу" - 210;

"Європейська солідарність" - 23;

"Батьківщина" - 22;

"Платформа за життя та мир" - 18;

"За майбутнє" - 10;

"Голос" - 12;

"Довіра" - 18;

"Відновлення України" - 12;

Позафракційні - 13.

Голоси по фракціях / Фото: Ярослав Железняк / Telegram

Міністерка економіки Юлія Свириденко під час виступу з трибуни Ради перед голосуванням запевнила, що угода укладена в інтересах України.

"Президент Володимир Зеленський абсолютно чітко дав завдання щодо цієї угоди, а саме: абсолютна рівноправність сторін та повага до національних інтересів України", — сказала вона.

Угода про корисні копалини - новини за темою

Як писав Главред, 30 квітня Україна підписала важливу угоду зі Сполученими Штатами. Документ був укладений спільно з міністром фінансів США Скоттом Бессантом і передбачає залучення глобальних інвестицій у відновлення української економіки.

Як повідомляли у Reuters, фінансова вигода від угоди про надра може настати не раніше ніж через 10 років.

За даними The Wall Street Journal, після підписання двосторонньої угоди між США та Україною першими будуть реалізовані саме нафтогазові проєкти. Однак спершу має бути створений спеціальний Інвестиційний фонд відбудови — лише після цього Україна зможе залучати іноземних інвесторів.

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Хто такий Ярослав Железняк Железняк Ярослав - український економіст, викладач Київської школи економіки. Народний депутат України IX скликання від партії "Голос", повідомляє Вікіпедія.

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