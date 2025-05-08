РФ будує величезний завод з виробництва вибухівки: де він розташований

Таку вибухівку використовують у російських артснарядів, мінометних пострілах, ракетах та авіабомбах.

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РФ будує новий завод для виробництва вибухівки для снарядів / Колаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua

Що відомо:

РФ будує новий військовий завод

Там вироблятимуть вибухівку для снарядів та іншого

Завод розташований за 3000 км від Москви

Росія будує новий завод з виробництва вибухівки, яка використовується в артилерійських снарядах та інших боєприпасах. Цей завод будується у віддаленому Сибіру. Про це повідомляє Reuters.

Нова виробнича лінія будується на заводі державного оборонного підприємства "Завод імені Я. М. Свердлова". Це великий російський виробник вибухових речовин військового призначення.

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Агентство має докази наявності потужностей для виробництва бризантної вибухової речовини, яку нині не виробляють на Бійському олеумному заводі. Експерти не виключають, що РФ буде виробляти іншу бризантну вибухову речовину (октоген), яка швидко детонує та призначена для максимального руйнування.

Зазначається, що новий завод буде розташований біля міста Бійськ, що за 3000 км на схід від Москви.

"Це ставить його поза досяжність більшості українських ударних безпілотників, які були спрямовані проти російської збройової промисловості", - йдеться у повідомленні.

Очікується, що там може вироблятися 6000 метричних тонн вибухівки щорічно. Будівництво заводу планується завершити цього року.

"Збільшення обсягу вибухівки, доступної для начинки боєприпасів, має вирішальне значення для здатності Росії продовжувати війну", - пише видання.

На супутникових знімках за 29 березня було видно всі 20 будівель, описаних у планах нової виробничої лінії на вибуховому заводі "Олеум" у Бійську. Серед них будівлі для виробництва уротропіну та для зберігання азотної кислоти – двох хімічних речовин, які необхідні для виробництва гексогену та октогену. Також триває розширення залізниці.

Слід зазначити, що гексоген є компонентом багатьох російських артснарядів, мінометних пострілів, ракет та авіаційних бомб. Його можуть використовувати у поєднанні з іншими вибуховими речовинами. Гексоген потужніший за тротил та менш схильний до несподіваної детонації, ніж октоген.

Атаки дронів на Росію - останні новини

Нещодавно, як писав Главред, у Коломні пролунали вибухи внаслідок атаки невідомих безпілотників. Там розташоване АТ "Науково-виробнича корпорація "КБ машинобудування"", на яке і нібито була здійснена атака. Підприємство спеціалізується на виробництві переносних зенітних ракетних комплексів, протитанкових ракетних комплексів, оперативно-тактичних ракетних комплексів та комплексів активного захисту.

Раніше також після атаки дронів на оборонному заводі в місті Муром Володимирської області Росії спалахнула велика пожежа. Площа загоряння становило 720 кв. метрів.

Згодом з'ясувалося, що це ударні дрони Служби безпеки України вразили підприємство військово-промислового комплексу у Володимирській області РФ, що випускає військову продукцію.

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