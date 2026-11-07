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Діти, які віддалилися від Бреда Пітта, готуються до остаточного удару

Олена Кюпелі
7 листопада 2026, 18:37
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18-річний Нокс поки що не звертався до суду з офіційною заявою про зміну імені.
Бред Пітт із дітьми, Анджеліна Джолі
Бред Пітт із дітьми на старому фото / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Яке рішення знову готують діти Пітта
  • Що відомо про стосунки батька та сина

У родині Бреда Пітта та Анджеліни Джолі може статися чергова подія, яка ще сильніше підкреслить дистанцію між актором та його дітьми.

За інформацією Page Six, їхній молодший син Нокс розглядає можливість відмовитися від знаменитого прізвища батька.

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18-річний Нокс поки що не звертався до суду з офіційною заявою про зміну імені. Однак, як зазначає видання, у шкільному атестаті юнака вже вказано як Нокс Джолі - без прізвища Пітта.

Бред Пітт
Бред Пітт поступово втрачає дітей / ua.depositphotos.com

Якщо він вирішить закріпити цю зміну юридично, то стане п’ятою дитиною колишньої пари, яка відмовилася від прізвища актора. Раніше такий крок зробили Шайло, Захара, Меддокс і Вів’єн.

Останньою офіційно змінила ім’я Вів’єн. На початку листопада суд Лос-Анджелеса схвалив її заяву: тепер дівчина носить ім’я Вів’єн Маршелін Джолі. До цього вона вже використовувала прізвище матері у професійній діяльності - зокрема, у програмі бродвейської вистави "Аутсайдери".

Захара та Меддокс також домоглися юридичної зміни імен, а Шайло відмовилася від прізвища Пітта після досягнення повноліття у 2024 році.

Анджеліна Джолі
Анджеліна Джолі / ua.depositphotos.com

У Бреда та Анджеліни шестеро спільних дітей: Меддокс, Пакс, Захара, Шайло та близнюки Вів’єн і Нокс. Стосунки актора з дітьми залишаються напруженими після розлучення з Джолі у 2016 році. Розлучення колишні подружжя остаточно врегулювали лише в грудні 2024 року.

При цьому джерела, на які посилається Page Six, по-різному пояснюють причини сімейного відчуження. Люди з оточення Пітта стверджують, що Анджеліна Джолі віддалила дітей від батька. Джерела, близькі до актриси, з таким тлумаченням не згодні: за їхніми словами, вона брала участь у сімейній терапії, а дистанція між дітьми та Піттом пов’язана з пережитим досвідом і втратою довіри.

За інформацією видання, Пакс підтримує зв’язок із родичами батька, проте його стосунки безпосередньо з Бредом залишаються обмеженими.

Таким чином, можливе рішення Нокса може стати ще одним символічним підтвердженням розриву між актором і більшістю його дітей. Однак поки що мова йде лише про ймовірний крок: офіційних документів про зміну прізвища Нокс не подавав.

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Зазначимо, як повідомляв Главред, дочка знаменитих голлівудських акторів Анджеліни Джолі та Бреда Пітта, 18-річна Вів’єн, зробила несподіване зізнання. Дівчина вперше відверто розповіла про те, що на початку цього року її госпіталізували через серйозне психічне захворювання - розлад харчової поведінки (РХП)

Раніше 18-річна Вів'єн, дочка Анджеліни Джолі та Бреда Пітта, офіційно відмовилася від прізвища батька. Суд у Лос-Анджелесі схвалив її прохання змінити ім’я з Вів’єн Маршелін Джолі-Пітт на Вів’єн Маршелін Джолі.

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Про особу: Анджеліна Джолі

Анджеліна Джолі - американська актриса кіно, телебачення та озвучування, кінорежисерка, сценаристка, продюсерка, фотомодель, посол доброї волі ООН.

За даними Вікіпедії, актриса є лауреаткою премії "Оскар", трьох премій "Золотий глобус" (перша актриса в історії, яка три роки поспіль вигравала цю нагороду) та двох "Премій Гільдії кіноакторів США".

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