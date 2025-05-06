Україна вже отримала бонус: Загородній розповів про користь угоди про надра

Угода про корисні копалини однозначно краща, ніж Будапештський меморандум.

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Тарас Загородній сказав, чи є користь Україні від угоди про надра / Колаж: Главред, фото: УНІАН, facebook.com/DonaldTrump

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Яку вигоду вже отримала Україна від угоди про надра

Як трансформувалися відносини США та України

Угода про надра, яку підписали Київ і Вашингтон, нічого не дає Україні. Про це коментарі Главреду повідомив політичний та економічний експерт Тарас Загородній.

"Потрібно віддати належне нашій дипломатії, оскільки було підписано чудовий документ, у якому нічого не зрозуміло, але дуже цікаво, і ця угода однозначно краща, ніж Будапештський меморандум. Логіка підписаного документа саме така, на якій від самого початку наполягала Україна: ми підписуємо документ, і, лише якщо нам надають військову допомогу і передбачено якісь зобов'язання перед нами, ми будемо готові розглянути можливість співпраці з американськими компаніями, якщо ні - до побачення", - пояснив Загородній.

За його словами, одразу після підписання угоди відбулися сприятливі для України події. А саме - президент США Дональд Трамп схвалив угоду з продажу Україні американської зброї на 50 мільйонів доларів.

"Наші відносини зі США переходять у товарно-грошові: є гроші - у нас кохання з американцями на годину-дві або більше, немає грошей - немає жодного кохання і відносин, і американські компанії тут взагалі не потрібні. Є британці, французи, норвежці, шведи - ми краще будемо кооперуватися з ними. Поки що так. Але в майбутньому, можливо, наші відносини з американцями матимуть інший характер", - вважає експерт.

При цьому Загородній вважає, що час грає на Україну.

"Трамп просто добиває Росію. Плюс - продаж нам американської зброї. По суті, від США нам потрібна тільки зброя. І щоб не плуталися під ногами зі своїми "мирними пропозиціями". І все. Нам не треба їхньої "миротворчості" - нам потрібна зброя", - сказав він.

"Загалом, угода про надра не дасть Україні нічого, крім дозволу Трампа продавати зброю. Але нам більше нічого і не треба", - резюмував Загородній.

Дивіться відео, в якому Тарас Загородній розповів про наслідки підписання угоди про надра для України:

Угода про надра - останні новини

Як повідомляв Главред, 30 квітня Україна підписала важливу угоду зі Сполученими Штатами. Документ був укладений спільно з міністром фінансів США Скоттом Бессантом і передбачає залучення глобальних інвестицій у відновлення української економіки.

Як пише Reuters, фінансова вигода від угоди про надра може настати не раніше ніж через 10 років.

Міністр фінансів США Скотт Бессент назвав підписаний з Україною договір про створення спільного Інвестиційного фонду реконструкції "історичною угодою про економічне партнерство" між країнами. За його словами, "ця угода чітко сигналізує Росії про те, що адміністрація Трампа віддана мирному процесу, зосередженому на вільній, суверенній nf процвітаючій Україні в довгостроковій перспективі".

В Україні опублікували текст проєкту угоди зі США, що передбачає розвиток родовищ 57 видів корисних копалин. Документ, який має бути ратифікований Верховною Радою, також містить положення про військову допомогу США, яка може зараховуватися як внесок до фонду.

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Хто такий Тарас Загородній Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцять років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.

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