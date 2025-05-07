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Перемир'я близько, але Путін є перешкодою: в США вийшли із різкою заявою

Анна Косик
7 травня 2025, 11:07
16528
В США переконані, що Україна готова встановити перемир'я, на відміну від РФ.
Келлог, Путин
У США зрозуміли, хто насправді стає на заваді перемир'я / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Що сказав Келлог:

  • Україна погоджується на перемир'я
  • Перешкодою до припинення вогню є Путін
  • Сторони близькі до встановлення можливого перемир'я

Американська сторона запропонувала Україні та країні-агресорці Росії перемир'я і наразі лише Київ погодився на всеосяжне припинення вогню. Про це в етері Fox News повідомив спецпредставник США з питань України Кіт Келлог.

За його словами, головною перешкодою на шляху до перемир'я є кремлівський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін, який не погоджується на усі умови, окрім тих, що вигідні РФ.

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"Вони (українці - Главред) погодилися, що необхідне всеосяжне перемир'я на землі, на воді та в небі, на 30 днів, яке може бути продовжено. Вони хочуть цього сьогодні. Ми повернулися з Лондона два тижні тому, ми спілкувалися з "коаліцією рішучих", яку очолюють британці, французи і німці, що вони готові до цього всеосяжного перемир'я, з безліччю умов. І українці на це згодні", - наголосив американський чиновник.

Уиткофф, Келлог, спецпредставитель Трампа Инфографика Главред
Спецпредставники Дональда Трампа / Інфографіка: Главред

Келлог додав, що попри те, що не усі умови подобаються Україні, у співпраці вдається виходити на те, що це шлях, яким треба рухатися і наразі спецпредставник США переконаний, що сторони близькі до можливого припинення вогню.

"Я думаю, ми близькі. Єдина людина, яка може принести результат - це президент Трамп. Але якщо Путін погодиться", - підсумував він.

Заяви Келлога щодо перемир'я та закінчення війни в Україні

Раніше Келлог повідомляв, що США запропонували ідею створення 30-кілометрової демілітаризованої зони, яку контролювали б як Україна, так і Росія. Він додав, що Київ готовий обговорювати заморожування конфлікту на основі поточної лінії фронту.

Напередодні спецпредставник президента США заявляв, що країна-агресор Росія не виграє війну в Україні, бо не досягла жодних значних успіхів за останні роки. Цю війну можна закінчити лише дипломатичним шляхом.

Нагадаємо, Главред писав, що генерал Кіт Келлог також заявив, що американська сторона готова частково погодитися на територіальні вимоги Кремля в переговорах щодо завершення війни Росії та України. Водночас Київ нібито готовий до фактичного визнання територіальних втрат.

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Хто такий Кіт Келлог?

Кіт Келлог - американський державний службовець, генерал-лейтенант у відставці.

У період першого президентства Дональда Трампа відповідав за питання оборонної політики, був відповідальним секретарем Ради з національної безпеки США, а в період з 13 по 20 лютого 2017 року виконував обов'язки радника американського президента з національної безпеки (після відставки Майкла Флінна).

Ветеран Збройних сил США, колишній десантник. Учасник американських військових операцій у В'єтнамі, Гренаді (1983) та Іраку - Щит пустелі і Буря в пустелі (1990-1991), пише Вікіпедія.

3 лютого 2025 року призначений спеціальним представником Сполучених Штатів щодо України та Росії.

У ЗМІ Келлога називають "автором мирного плану Трампа" для завершення війни РФ проти України. Журналісти неодноразово писали, що цей план може передбачати збереження контролю Росії над окупованими українськими територіями і фактичне заморожування війни.

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перемир'я війна в Україні новини США Дональд Трамп Володимир Путін режим припинення вогню Кіт Келлог
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