Долар продовжує летіти вниз: скільки коштує валюта в обмінниках та банках

На валютному ринку гривня зміцнює свої позиції.

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Курс валют на 16 квітня / Колаж: Главред, фото: pixabay

Ви дізнаєтеся:

Який курс долара в обмінниках станом на 16 квітня

Скільки коштує європейська валюта в банках

Станом на 16 квітня, офіційний курс долара до гривні знизився на 14 копійок, євро подешевшало на 41 копійку. Про це йдеться у даних регулятора.

Долар коштує 41 гривню 17 копійок. Європейська валюта подешевшала на 41 копійку. Його вартість становить 46,61 за євро.

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Курс валют в обмінниках на 16 квітня

У валютних обмінниках України середня вартість долара станом на сьогодні становить 40,89 грн/дол., а продати американську валюту можна за курсом 40,75 гривні.

Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 46,70 грн/євро, а курс продажу - 46,40 грн/євро.

Курс валют в банку на сьогодні

Курс долара до гривні в середньому становить 41,40 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 40,75 гривні за долар.

Євро в обмінниках тримається в межах 47,10 грн, а продати валюту можна за курсом 46,20 гривні за євро.

Як змінювався курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют в Україні - останні новини

Нагадаємо, минулого тижня курс долара в Україні зріс. Подібна ситуація спостерігалася і з курсом євро, який встановив історичний максимум. Однак наразі ще зарано говорити про зміну тенденції. Як повідомили аналітики інвесткомпанії ICU, курс євро надалі залежатиме від ситуації на міжнародних ринках.

Економічний експерт Данило Монін до кінця квітня прогнозує можливе зростання співвідношення євро до долара до 1,18–1,2. Зараз цей показник сягає близько 1,13. У гривневому еквіваленті євро може коштувати 48 гривень, але це малоймовірно. Експерт вважає доцільнішим продаж євро, а не купівлю валюти, адже зараз курс близький до піку і в середньостроковій перспективі очікується паритет з доларом.

Як писав Главред, на фоні валютної турбулентності українцям рекомендують зберігати заощадження в різній валюті.

"У вас тоді має бути 33% у гривні, 33% – у доларі і 33% – у євро. Це абсолютно ідеальний варіант заощадження. Використовуючи таку стратегію, ви точно не втратите, щоб не сталося", - переконий професор університету "Львівська політехніка" Олексій Другов.

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Що відомо про долар? Долар США або Американський долар — офіційна валюта Сполучених Штатів Америки та деяких інших країн. В обігу перебувають монети номіналом 1, 5, 10, 25, 50 центів і 1 долар та банкноти в 1, 2, 5, 10, 20, 50 і 100 доларів. Правом емісії володіє Федеральна резервна система, яка виконує в США функції центрального банку. Долар США є основною резервною та найпоширенішою валютою у світі. На нього припадає до двох третин світових національних валютних запасів, повідомляє Вікіпедія.

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