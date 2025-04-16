Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

Долар продовжує летіти вниз: скільки коштує валюта в обмінниках та банках

Маріна Фурман
16 квітня 2025, 11:49
250
На валютному ринку гривня зміцнює свої позиції.
курс валют
Курс валют на 16 квітня / Колаж: Главред, фото: pixabay

Ви дізнаєтеся:

  • Який курс долара в обмінниках станом на 16 квітня
  • Скільки коштує європейська валюта в банках

Станом на 16 квітня, офіційний курс долара до гривні знизився на 14 копійок, євро подешевшало на 41 копійку. Про це йдеться у даних регулятора.

Долар коштує 41 гривню 17 копійок. Європейська валюта подешевшала на 41 копійку. Його вартість становить 46,61 за євро.

відео дня

Курс валют в обмінниках на 16 квітня

У валютних обмінниках України середня вартість долара станом на сьогодні становить 40,89 грн/дол., а продати американську валюту можна за курсом 40,75 гривні.

Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 46,70 грн/євро, а курс продажу - 46,40 грн/євро.

Курс валют в банку на сьогодні

Курс долара до гривні в середньому становить 41,40 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 40,75 гривні за долар.

Євро в обмінниках тримається в межах 47,10 грн, а продати валюту можна за курсом 46,20 гривні за євро.

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Як змінювався курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют в Україні - останні новини

Нагадаємо, минулого тижня курс долара в Україні зріс. Подібна ситуація спостерігалася і з курсом євро, який встановив історичний максимум. Однак наразі ще зарано говорити про зміну тенденції. Як повідомили аналітики інвесткомпанії ICU, курс євро надалі залежатиме від ситуації на міжнародних ринках.

Економічний експерт Данило Монін до кінця квітня прогнозує можливе зростання співвідношення євро до долара до 1,18–1,2. Зараз цей показник сягає близько 1,13. У гривневому еквіваленті євро може коштувати 48 гривень, але це малоймовірно. Експерт вважає доцільнішим продаж євро, а не купівлю валюти, адже зараз курс близький до піку і в середньостроковій перспективі очікується паритет з доларом.

Як писав Главред, на фоні валютної турбулентності українцям рекомендують зберігати заощадження в різній валюті.

"У вас тоді має бути 33% у гривні, 33% – у доларі і 33% – у євро. Це абсолютно ідеальний варіант заощадження. Використовуючи таку стратегію, ви точно не втратите, щоб не сталося", - переконий професор університету "Львівська політехніка" Олексій Другов.

Інші новини:

Що відомо про долар?

Долар США або Американський долар — офіційна валюта Сполучених Штатів Америки та деяких інших країн. В обігу перебувають монети номіналом 1, 5, 10, 25, 50 центів і 1 долар та банкноти в 1, 2, 5, 10, 20, 50 і 100 доларів. Правом емісії володіє Федеральна резервна система, яка виконує в США функції центрального банку. Долар США є основною резервною та найпоширенішою валютою у світі. На нього припадає до двох третин світових національних валютних запасів, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

курс курс валют курс долара курс євро новини України
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
План "9 травня": Гетьман розповів про новий наступ РФ і загрозу для Сумщини

План "9 травня": Гетьман розповів про новий наступ РФ і загрозу для Сумщини

13:24Фронт
Гірше, ніж в Сумах: у Литві попередили про можливий обстріл України на Великдень

Гірше, ніж в Сумах: у Литві попередили про можливий обстріл України на Великдень

12:53Війна
Військовий стан та мобілізацію в Україні офіційно продовжили: названі дати

Військовий стан та мобілізацію в Україні офіційно продовжили: названі дати

11:17Україна
Реклама

Популярне

Більше
Україну атакує подвійна магнітна буря: вона може сильно погіршити самопочуття

Україну атакує подвійна магнітна буря: вона може сильно погіршити самопочуття

Похолодання накриє кілька областей: де різко знизиться температура і буде дощ

Похолодання накриє кілька областей: де різко знизиться температура і буде дощ

Крістіна Орбакайте публічно звернулася до мами - Пугачова красномовно відповіла

Крістіна Орбакайте публічно звернулася до мами - Пугачова красномовно відповіла

Україну накриє короткочасне похолодання: де впаде температура і литимуть дощі

Україну накриє короткочасне похолодання: де впаде температура і литимуть дощі

"Буду творити": відомий український співак повертається на сцену

"Буду творити": відомий український співак повертається на сцену

Останні новини

13:42

Російським громадянством і не пахне: зрадниця Лорак оновила український паспорт

13:38

"Лялечка": Галкін показав, як Пугачова пустилася в танок на своєму 76-річчі

13:32

Що потрібно зробити 17 квітня до сходу сонця: традиції в Чистий четвер

13:25

УЄФА заборонив хвилину мовчання: як Румунія підтримала Україну на полі

13:24

План "9 травня": Гетьман розповів про новий наступ РФ і загрозу для Сумщини

ЗСУ можуть увійти в ще одну область РФ, Росія поквапиться закінчити війну у 2025-му – СвітанЗСУ можуть увійти в ще одну область РФ, Росія поквапиться закінчити війну у 2025-му – Світан
13:00

Українцям озвучили тарифи на газ та світло: скільки доведеться платити з 1 травня

12:53

Гірше, ніж в Сумах: у Литві попередили про можливий обстріл України на Великдень

12:41

Уперше з лютого: в Україні подешевшав популярний продукт

12:33

"Підземелля для тортур": чоловік виявив моторошну знахідку під своїм будинком

Реклама
12:26

Ціни на ліки зросли, хоч мали впасти: експерт пояснив, хто виграв на фармринку

12:11

Як швидко позбутися плям від дезодоранту - 3 дивовижні способи

11:49

Долар продовжує летіти вниз: скільки коштує валюта в обмінниках та банках

11:49

Китайський гороскоп на завтра 17 квітня: Драконам - борги, Мавпам - образи

11:40

"Росія буде розширюватися": чи є ризик вторгнення РФ у країни БалтіїВідео

11:17

Військовий стан та мобілізацію в Україні офіційно продовжили: названі дати

11:12

Трамп зменшив "апетити": ЗМІ дізналився, коли підпишуть угоду про корисні копалини

11:07

Рубіо і Віткофф обговорять Україну у Франції - Politico

11:04

Лавров заявив, що РФ хоче захопити нові території, включно з країнами НАТО - ISW

10:45

Два продукти стануть дешевшими: експерт сказав, що буде з цінами після Великодня

10:40

Наталя Могилевська показала молодшу доньку вперше за довгий час - деталі

Реклама
10:38

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 16 квітня (оновлюється)

10:35

Тріскаються, гниють і опадають: як не можна поливати томати

10:34

Запускали ракети по Сумах: дрони атакували розташування 112-ї бригади в РФ - ЗМІВідео

10:03

"До сліз, але доводиться розлучатися": Агутін зробив дуже особисте зізнання

09:53

Гороскоп на завтра 17 квітня: Тельцям - прибуток, Близнюкам - багато радості

09:50

КНДР поставила армії Путіна від 4 до 6 млн артилерійських снарядів - Reuters

09:49

Ціни пішли вгору перед Великоднем: в Україні дорожчає популярний продукт

09:36

Актор-путініст "Сватів" перетворився на старого діда

09:29

"Це важливо для всієї України": названо ймовірні місця і дату нового удару РФ

09:28

Путініст Йосип Пригожин пішов проти влади РФ - що сталося

09:18

Шосте чуття: 4 знаки зодіаку, які мають блискучу інтуїцію

09:00

Українка з Дрогобича стала "Міс США-2025": який вигляд має красуняВідео

08:47

Армія РФ скинула на Херсон 4 КАБи і накрила артилерією: що відомоВідео

08:36

Євро чи долар: в якій валюті краще зберігати заощадження у 2025 році

08:25

Карта Deep State онлайн за 16 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:10

Як адміністрація Трампа поставлена в незручне становище від інтерв’ю ЗеленськогоПогляд

07:56

ЗСУ відновили позиції під Покровськом, але ситуація напружена - DeepState

07:45

"Каже, що я аутист": Віктор Павлік розповів про сварки з дружиною

07:10

Де молоток: лише люди з "орлиним зором" зможуть вгадати за 5 секунд

06:53

Дрони РФ атакували Одесу: є постраждалі та руйнуванняФото

Реклама
06:10

Балачки, хаос і чергова маячня ТрампаПогляд

06:05

Україну атакує подвійна магнітна буря: вона може сильно погіршити самопочуття

05:50

Оптична ілюзія: знайдіть зимові лижі на літньому пляжі за 5 секунд

05:31

Гості будуть в захваті: рецепт швидкої та елегантної закуски на Великдень

05:10

У Трампа заговорили про економічне партнерство з РФ - що відомо

04:55

Чому не можна казати "моє день народження": вчителька пояснила поширену помилкуВідео

04:21

Важко встояти: 3 знаки зодіаку, які закохують у себе без зусиль

04:00

Проїдуть сотні тисяч кілометрів: механік назвав 3 найкращі вживані автомобілі

03:45

ЗСУ застосовують на фронті нові безпілотники: у чому їх унікальність

03:32

ЗСУ знищать Білоруськалій і Мозирський НПЗ: прогноз відповіді на агресію ЛукашенкаВідео

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Великдень 2025
Коли Чистий четвер у 2025 році в УкраїніЗакуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку стравуЧи можна брати дітей на цвинтарСтрасна п'ятниця-2025: що можна і не можна робити
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти